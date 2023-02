San Valentino, una delle città più romantiche d’Italia è in provincia di Napoli

Una delle città più romantiche d’Italia si trova in provincia di Napoli, un primato che la rende una meta molto ambita per San Valentino

Mancano ormai pochissimi giorni a San Valentino e moltissime coppie si preparano a trascorrere la festa degli innamorati in modo davvero speciale e romantico. Oltre al regalo perfetto da fare al proprio partner in molti pensano anche ad un luogo incantevole in cui potersi recare il 14 febbraio.

Amazon ha stilato una classifica con le dieci città più romantiche d’Italia, tra queste ce n’è una che si trova in provincia di Napoli. Con grande sorpresa da parte di molti si trova al quarto posto. Questa classifica viene fatta ogni anno in occasione di San Valentino seguendo come criterio il numero di romanzi rosa venduti, non solo nel tradizionale formato ma anche come e-book.

Una delle città più romantiche d’Italia è Portici, in provincia di Napoli, dove nell’ultimo anno sono stati venduti moltissimi romanzi ed è per questo che la splendida città ha conquistato il quarto posto in classifica.

Il Sindaco di Portici Vincenzo Cuomo ha fatto sapere di non essere affatto stupito dal risultato raggiunto perché a detta sua nella loro città si legge molto, hanno anche un assessore con delega alla lettura. Cuomo ha poi continuato dicendo che Portici è uno dei comuni d’Italia più scolarizzati, tra i pochi in cui è possibile frequentare dall’asilo nido fino all’università. LEGGI ANCHE: A Napoli arriva Chocoland: la fiera del cioccolato con un cuore da record!

Di seguito la classifica completa delle dieci città più romantiche d’Italia secondo Amazon: Lucca

Cagliari

Siena

Portici

Sanremo

Trieste

Bolzano

Milano

Gallarate

Pavia