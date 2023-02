A Napoli arriva Chocoland: la fiera del cioccolato con un cuore da record!

Un sogno ad occhi aperti: a Napoli arriva Chocoland, la fiera del cioccolato che porta con sé un cuore davvero da record

Non è la prima volta che un evento del genere diventa protagonista delle nostre città e, quest’anno, nel periodo di San Valentino, la scelta è ricaduta su Napoli. Chocoland, la fiera del cioccolato, aprirà le sue porte promettendo di far sognare ad occhi aperti e portando con sé un cuore da record: i dettagli.

Per i più golosi si tratta di certo di un’occasione da non perdere. Immaginate di potervi godere un percorso all’insegna del cioccolato in tutte le sue forme e abbinamenti, scommettiamo che la sola idea fa venire l’acquolina in bocca! Andiamo allora a scoprire tutti i dettagli di un evento eccezionale.

Chocoland, la fiera del cioccolato arriva a Napoli: c’è un cuore da record

Iniziamo prima di tutto col vedere in quali date sarà possibile prendervi parte. Ricordiamo che si tratta di una delle fiere di maggior spessore del settore, che approderà a Napoli dal 10 al 14 Febbraio, proprio in occasione della festa degli innamorati.

Oltre ad un percorso gustativo straordinario, che vedrà, ovviamente, protagonista assoluto il cioccolato, proprio il giorno di San Valentino avremo modo di di ammirare una produzione davvero da record. Di che si tratta? Di un cuore di cioccolato realizzato da grandi maestri e decorata da professionisti dal peso di 100Kg. Riuscite a immaginare la maestosità e golosità?

LEGGI ANCHE: Ragazza muore per un tiramisù: era stato richiamato dal Ministero della Salute

Non mancherà nemmeno uno spazio dedicato, nel corso della fiera, ai giovani e alle scuole. Si tratta di Choco Factory, un percorso che permetterà ai più piccoli di prendere parte a laboratori e apprendere le basi della cioccolateria.

Ancora, saranno offerti dei veri e propri “show cooking” che presenteranno il cioccolato in abbinamento a cibi ai quali non avremmo mai pensato. Un esempio? Come servirsene per il baccalà o per la mozzarella! Di sicuro la curiosità è tantissima così come la trepidazione di scoprire quali meraviglie, questa volta, Chocoland ha in serbo per noi.

L’evento avrà luogo al Vomero, per la precisione presso Piazza Vanvitelli Via Scarlatti e Via Alvino e pare si tratti di un’iniziativa gratuita. Ovviamente, chi volesse maggiori informazioni a riguardo, può recarsi sul sito ufficiale della Fiera e scoprire tutti i dettagli di cui ha bisogno.