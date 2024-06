Napoli, un altro big dice addio dopo Di Lorenzo: l’annuncio

In casa Napoli attendo tutti l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Antonio Conte che, però, potrebbe salutare subito due big del team partenopeo.

Il Napoli ha chiuso il rispettivo campionato al decimo posto, un risultato che ad inizio stagione, ovviamente, nessuno si aspettava. Qualche difficoltà, dopo lo scudetto vinto l’anno scorso con Luciano Spalletti sulla panchina azzurra, era più che prevedibile, ma una delusione sportiva così netta era davvero impronosticabile.

Questa stagione così negativa, ovviamente, ha portato con sé degli importanti strascichi. Basti pensare che Giovanni Di Lorenzo, il capitano della squadra che si è laureata l’anno scorso campione d’Italia, ha dichiarato di voler andar via, anche con l’imminente arrivo di Antonio Conte sulla panchina partenopea. Tuttavia, oltre all’ex Empoli, il tecnico pugliese potrebbe dire addio ad un altro big di questi ultimi anni del Napoli, ovvero Mario Rui.

Mercato Napoli, l’annuncio dell’agente di Mario Rui: “La società mi ha chiesto di portarlo via”

A dare questo annuncio, esattamente nel corso della conferenza stampa di presentazione del ‘Torneo AEG’, ci ha pensato Mario Giuffredi, ovvero l’agente del terzino portoghese: “Mario Rui ha altri due anni di contratto con il Napoli, ma la società mi ha chiesto di portarlo via. I contratti si fanno, ma poi nel calcio ci sono delle dinamiche che ti portano a prendere delle decisioni diverse”.

L’agente, tra l’altro anche di altri giocatori del Napoli (Di Lorenzo, Politano, Gaetano e Folorunsho), ha poi continuato il suo intervento sul futuro di Mario Rui: “Stipulare un contratto non vuol dire prendere un ergastolo. Fare un contratto, infatti, significa assumersi un impegno che, però, può andare anche in direzioni diverse. Nel calcio, poi, ho imparato che non si deve trattenere un giocatore contro il suo volere. Cosa posso dire sulla situazione di Politano? Non c’è nessun problema, resterà. Folorunsho e Gaetano? Il futuro del primo sarà sicuramente a Napoli, mentre per Gianluca è arrivato che il club prenda una decisione definitiva”.

Antonio Conte, dunque, potrebbe salutare subito due giocatori chiave di questi ultimi anni. C’è da dire che lo stesso tecnico pugliese, secondo diverse indiscrezioni di mercato, ha telefonato a Giovanni Di Lorenzo per cercare di convincerlo a restare in azzurro. C’è da dire che il mercato partenopeo partirà a pieno regime dopo l’ufficialità dell’ingaggio dell’ex ct della Nazionale, ormai questione davvero di poche ore.