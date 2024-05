Eleonora Daniele, lacrime in diretta: è successo davvero

Lacrime in diretta e telespettatori assolutamente senza parole: Eleonora Daniele si è lasciato andare, il motivo spiazza tutti.

I palinsesti televisivi si avviano verso una profonda modifica in vista dell’estate. Molti programmi sono pronti a prendersi una paura per lasciare spazio ad un tipo di programmazione molto diversa. Tra questi anche ‘Storie Italiane’, uno dei format di maggiore successo per la RAI per quanto riguarda la fascia mattutina. Merito di un grande lavoro svolto sotto il punto di vista di scrittura e produzione, ma anche di chi ne tiene le redini.

Eleonora Daniele, il tal senso, nel tempo è diventata davvero una delle conduttrici più apprezzate di tutto il panorama italiano. Donna di grande personalità, spesso buttata fuori proprio durante i programmi che ha condotto. ‘Storie Italiane’, nella fattispecie, ha davvero bisogno di qualcuno in grado di gestire il grosso tasso emotivo che spesso si respira durante il programma.

Eleonora Daniele in questi anni è riuscita a farsi valere e a mettere in campo un carattere straordinariamente ematico anche con i protagonisti delle storie più tristi che sono finite al centro dell’attenzione proprio grazie al format.

In queste ore c’è stata una storia davvero molto particolare, in occasione dell’ultima puntata di ‘Storie Italiane’ prima della pausa estiva, che ha provocato una reazione molto intensa proprio da parte di Eleonora.

Eleonora Daniele, lacrime in diretta: svelato il motivo

Difficile rimanere indifferenti di fronte a storie particolari come quella di questi due genitori di Ostia, con due figli autistici, che dopo tantissimo tempo sono riusciti finalmente a trovare una cosa (onostante avessero diritto ad un alloggio popolare) dopo aver vissuto per mesi in una roulotte. Una storia che ha ha commosso tutti, compresa la conduttrice.

La Daniele si è mostrata in camera visibilmente provata, lacrime agli occhi e parole che hanno lasciato trasparire tutta l’emozione di un momento tra i più belli della stagione di ‘Storie Italiane’: “Queste storie mi fanno commuovere. Vedervi lì per noi è la forza della televisione che non fa miracoli, ma le persone fanno i miracoli e questo è importante, vedervi lì mi fa commuovere”, ha detto Eleonora.

La conduttrice ha aggiunto anche un pizzico di amarezza un’altra chiave di lettura: “Loro avevano diritto ad una casa e si erano arenati in una questione di carte e non se ne veniva fuori, noi ci siamo messi tutti assieme per capire come si potesse risolvere questo problema e finalmente è stato risolto in fretta”, le parole che sanno anche un po’ di denuncia della Daniele.