Bonus Occhiali: tra pochi giorni al via le domande

Si apre a febbraio la possibilità di chiedere il Bonus Occhiali: la misura permetterà di ottenere un contributo economico, quando inviare la domanda.

Sono stati per diverso tempo oggetto di discussione i diversi bonus che il governo ha deciso di stanziare per fornire ai cittadini degli importanti contributi economici. Si parla, innanzitutto, delle misure attivate dalle Leggi di Bilancio precedenti, previste già dal Governo Draghi. Alcune di esse sono andate a sparire, ma alcune molto importanti continuano ad esistere anche per il 2023.

Si mira a dare sostegno anche in ambito salute, con un bonus destinato ad un aspetto fondamentale da non trascurare: la vista. C’è chi utilizza quotidianamente delle lenti a contatto o chi, invece, si accinge a dover ordinare degli occhiali con lenti graduate. Proprio per i cittadini in condizioni di maggiore bisogno ci sarà l’opportunità di usufruire di un’interessante agevolazione, che si presenterà sotto la forma di un voucher.

Il Bonus Vista si traduce in un contributo una tantum di 50 euro erogati per le spese già effettuate o ancora da farsi su occhiali da vista o lenti a contatto correttive. La validità del contributo sarà fino al 31 dicembre 2023, ma bisogna prestare molta attenzione alla data di apertura delle domande, ormai molto vicina.

Quando e come fare domanda per il Bonus Occhiali 2023

Il Bonus sull’acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto potrà essere richiesto da uno o più membri di un nucleo familiare, ovviamente a patto che i requisiti ISEE vengano rispettati. Potranno ottenerlo i cittadini meno abbienti con reddito che non supera i 10.000 euro all’anno.

Bisogna affrettarsi nell’invio delle domande, che verranno raccolte a partire dal 13 febbraio. Il Ministero della Salute è pronto ad attivare un sito dedicato in cui inoltrare la richiesta per via telematica. Per accedere al portale bisognerà utilizzare lo Spid o la Carta d’Identità Elettronica, mentre sarà necessario avere a disposizione il modello ISEE da allegare nella domanda.

Per chi ha già effettuato la spesa relativa alla vista, sarà inoltre fondamentale inserire tutte le specifiche relative a fattura o scontrino che possano attestare l’avvenuto pagamento di occhiali o lenti a contatto. La data entro cui l’acquisto deve essere stato effettuato è tra l’1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023.

Per chi invece, ha intenzione di effettuare la spesa, è bene non dimenticare che questa dovrà essere necessariamente fatta entro 30 giorni dalla percezione del voucher. Conviene affrettarsi però, perché il buono sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse.