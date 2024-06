Caos Fedez, finalmente la verità: parla la presunta fiamma

Fedez, adesso cambia tutto: arriva l’annuncio che chiarisce ogni dubbio, ecco la verità segreta sul presunto flirt.

La fine della storia tra Fedez e Chiara Ferragni è diventata oggetto di dibattito televisivo e social ormai da settimane. Quelli che una volta erano ‘I Ferragnez’, oggi viaggiano per la propria strada non senza difficoltà. L’imprenditrice ha ancora da riprendersi dopo il caso Pandoro che ovviamente ha catalizzato l’attenzione ed aumentato l’attenzione mediatica (quella tremendamente negativa) su di lei. Al contempo sono arrivate le polemiche proprio in relazione all’approfondimento di quello che è sembrato da subito un caso molto particolare.

Dall’altra parte Fedez, che ha ovviamente vissuto molto da vicino quanto accaduto a sua moglie ma che evidentemente ha dovuto far fronte anche a dei problemi interni alla coppia, tali da portare alla separazione. La loro rottura ha lasciato davvero senza parole i fan, soprattutto quelli più accaniti che erano molto affezionati a quella che era l’immagine dei Ferragnez.

Questi sono soltanto i primi mesi di separazione e già si fa un gran parlare delle storie che i due potrebbero aver cominciato una volta terminata la relazione matrimoniale. Per la Ferragni si è vociferato di un flirt (mai confutato da prove concrete) con Achille Lauro; per Fedez, invece, diversi nomi di donne con le quali è stato avvistato in questo periodo lontano dalla Ferragni.

Fedez, la presunta nuova fiamma finalmente racconta la verità

E’ il gioco del gossip, e probabilmente anche Chiara e Federico lo sanno bene. Certo, non è sempre semplice sopportare il peso risonanza mediatica che comportare stare accanto a personaggi cosi noti. Ecco perchè in queste ore è uscita allo scoperto proprio una delle ragazze che è stata accostata a Fedez, Violeta Toloba.

La modella è stata contattata dal magazine ‘Hola!’, proprio per rispondere sul presunto flirt con il rapper milanese. La donna ha prontamente sciolto ogni dubbi andando a raccontare come stanno le cose: “È vero che io e Fedez abbiamo trascorso alcune vacanze insieme, ma non abbiamo una relazione”, le parole di Violeta che ha subito messo in chiaro le cose.

Certo, la modella non ha negato di avere una rapporto di amicizia con Fedez, e stando alle sue parole pare sia anche un qualcosa di molto intenso. “Lo apprezzo molto, è una persona eccezionale. Lo sosterrò qualunque cosa faccia e continueremo a essere amici, condividendo tante risate, esperienze e momenti indimenticabili”, le dichiarazioni della modella.