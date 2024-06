“E’ finito in ospedale”: lo storico volto de ‘Le Iene’ nei guai

Il giornalista de ‘Le Iene’ è finito in ospedale è adesso sta facendo preoccupare tutti: in queste ore è emersa la verità sul ricovero.

Tra i programmi maggiormente amati dal pubblico di casa, non si può di certo escludere uno di quelli che ha fatto la storia sul piccolo schermo. ‘Le Iene’ rappresenta ancora oggi uno dei format d’inchiesta più seguiti in televisione, con gli ascolti che si mantengono stabili e sono considerati assolutamente validi per un programma che riesce ad intrattenere il pubblico fornendo un servizio anche di tutto rispetto.

Sono diversi i volti che si sono susseguiti nel corso degli anni all’interno del programma, soprattutto tra i conduttori. Tanti personaggi nel mondo della televisione sono stati chiamati a condurre ‘Le Iene’, dimostrando tutti la grande personalità di chi riesce a tenere botta anche grazie a quel senso di giustizia che c’è insito all’interno di format come ‘Le Iene’.

Da Ilari Blasi ad Alessia Marcuzzi, passando per Luca e Paolo e tanti altri che abbiamo visto in conduzione. Restano, invece, alcuni volti storici del programma che ancora oggi firmano i servizi che vanno in onda. Per alcuni giornalisti, infatti, ‘Le Iene’ ha rappresentato un punto importante della carriera, arrivando a diventare una vera e propria casa.

Uno di loro, Matteo Viviani, in queste ore sta facendo spaventare tutti, soprattutto i fan: l’invitato, infatti, è finito in ospedale.

Le Iene, Matteo Viviani in ospedale: svelato il motivo

Ma cosa sta succedendo? Il giornalista si è mostrato inizialmente in ospedale con una foto dall’Ospedale Sacco di Milano, facendo cosi preoccupare tutti. In un secondo momento, però, è emerso il motivo che l’ha spinto al ricovero. Si tratta di un’infezione che l’ha colpito e che l’ha debilitato al punto da ritenere necessario rivolgersi proprio all’ospedale.

“Ho una infezione alle tonsille che mi provoca febbre alta, che non vuole saperne di scendere. Ma state tranquilli, non morirò”, ha specificato Matteo su Instagram. Un messaggio che ha ovviamente tranquillizzato tutti, soprattutto i fan più affezionati e che seguono Viviani dall’inizio della sua storia lavorativa con ‘Le Iene’.

Tanti i servizi firmati dal giornalista classe ’74, sempre pronto a mettersi in gioco in diverse circostanze, arrivando anche a mettere a repentaglio la sua vita in alcuni momenti. Certo, se qualcuno si è spaventato nel vederlo ricoverato in ospedale, ci ha pensato lo stesso Matteo a togliere ogni dubbi: niente di grave, tornerà presto a casa.