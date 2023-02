Rivoluzione all’Edenlandia di Napoli: il 2023 sarà un anno memorabile

By

L’Edenlandia di Napoli pronta a lasciare tutti senza fiato: sarà un anno memorabili, quali novità porterà questa “rivoluzione”

Stiamo parlando di uno dei parchi divertimenti più celebri e amati di Napoli. L’Edenlandia è una sorta di istituzione di cui hanno goduto intere generazioni e che, ancora oggi, calamita le famiglie come il primo giorno. In passato, ha dovuto affrontare diversi problemi, questo è vero. Il futuro, però, appare straordinario: una vera “rivoluzione”, quali sono i nuovi progetti.

A quanto pare, in cantiere c’è un nuovo progetto che promette di rendere questo parco un vero e proprio trionfo del divertimento. Andiamo a vedere insieme i dettagli a proposito di questa notizia che entusiasma i cittadini napoletani e che, sicuramente, regalerà grandi soddisfazioni all’intera città.

Napoli, la “rivoluzione” dell’Edenlandia: il progetto straordinario

Non solo i bambini, bisogna ammetterlo: l’Edenlandia riesce a far sognare tutti, anche gli adulti, riportandoci indietro nel tempo. Nel corso degli anni ci sono stati cambiamenti, modifiche, questo è vero, ma l’atmosfera fiabesca dedicata ai giovani e alle famiglie non ha mai smesso di lasciare a bocca aperta.

Adesso, in arrivo ci sarebbe un nuovo progetto che promette di dedicare ampio spazio anche ad adolescenti e ai giovani adulti. A quanto pare, si starebbe lavorando per recuperare gli spazi del Cinodromo Domizio e integrarli al paco divertimenti.

Si tratta, ricordiamolo, di oltre 15mila metri quadri che andranno a fare da sfondo a nuove e straordinarie attrazioni super adrenaliniche. Si parla di montagne russe, go kart, ma anche di “trampoline park” e altre stupefacenti sorprese che promettono di lasciare a bocca aperta.

LEGGI ANCHE: A Napoli arriva Chocoland: la fiera del cioccolato con un cuore da record!

Gianluca Vorzillo, socio maggioritario del complesso di società che controlla l’Edenlandia, avrebbe spiegato a NapoliToday: “Come gruppo ci candidiamo a diventare il player principale del divertimento napoletano”. Avrebbe quindi aggiunto che riqualificare il parco e intervenire urbanisticamente su un’aria tanto vasta, che sarà dedicata al tempo libero, è il loro obbiettivo.

Secondo quanto si apprende, il progetto dovrebbe vedere la luce entro il 2025. Questa grande opera, ovviamente, porterà, come spiegato sempre da Vorzillo, anche la creazione di nuovi posti di lavoro. A beneficiarne, inoltre, sarà l’intera economica della zona, come è facile intuire.

Non resta che attendere, dunque e, di sicuro, i cittadini napoletani sono trepidanti di scoprire quali nuove meraviglie l’Edenlandia offrirà loro: una notizia davvero magnifica ed emozionante!