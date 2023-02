Netflix, annuncio sullo spin-off de La Casa di Carta: è ufficiale

By

Dopo tante indiscrezioni arriva la notizia ufficiale: l’annuncio di Netflix parla chiaro, tutto sullo spin-off de La Casa di Carta.

Dal 2017 è entrata prepotentemente tra le serie più viste e amate a livello internazionale su Netflix. La Casa di Carta, produzione spagnola ideata da Alex Pina, ha esordito inizialmente su Antena 3, per sbarcare poi sul colosso dello streaming e raggiungere il successo che oggi può vantare.

Divenuto un vero e proprio fenomeno, con la simbolica maschera creata da Salvador Dalì, la serie ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore dei telespettatori, dopo i cinque episodi finali del quinto capitolo, appartenente alla terza stagione. Non c’è stato bisogno di attendere molto in realtà, per avere qualche notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan di tutto il mondo.

Dopo una marea di rumors e ipotesi infatti, già il 30 novembre 2021 qualcosa si è smosso, quando la piattaforma Netflix ha annunciato senza troppi misteri che l’universo de La Casa de Papel avrebbe continuato ad esistere. Una nuova avventura che avrà come personaggio centrale lo stesso che dà il nome alla serie: Berlino.

I primi dettagli del progetto sono stati già svelati nelle conferenze stampa che hanno fatto sapere la data di inizio delle riprese. I lavori sullo spin-off si sono avviati già il 3 ottobre 2022 e si svolgeranno tra Madrid e Parigi, le due location in cui sarà ambientata la storia.

Berlino, tutti i dettagli sullo spin off de La Casa di Carta

Sarà proprio lui il protagonista della serie Berlino, un vero e proprio prequel de La Casa di Carta che seguirà le vicende antecedenti alla prima stagione. La storia infatti, sarà incentrata proprio sul fratello del Professore, morto dopo il primo colpo alla Zecca di Stato. É stato lo stesso Alex Pina a lasciarsi sfuggire qualche anticipazione sulla trama.

“Sarà una storia di affari sporchi e colletti bianchi, non più solo di ladri”, ha spiegato il creatore del serial spagnolo, aggiungendo che il personaggio di Berlino “tornerà a far ridere” il pubblico più di quanto abbia mai fatto prima. Ma quando sarà completa e fruibile su Netflix? Per vedere gli otto episodi che compongono Berlino bisognerà aspettare dicembre 2023.

Poche intanto le indiscrezioni su cosa accadrà nella storia, ma quello che è certo è che il cast si arricchirà di nuove presenze. Non potrà mancare Pedro Alonso, nelle vesti del tenebroso e affascinante Berlino. Insieme a lui, una nuova “banda” formata da Michelle Jenne, nei panni di Keila, un’esperta di ingegneria elettronica, ma anche Tristàn Ulloa, in quelli dell’insegnante e consigliere di Berlino, Damiàn.