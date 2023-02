You 4 parte 2, quando esce su Netflix: tutto ciò che c’è da sapere

Disponibili i primi cinque episodi della quarta stagione di You su Netflix, quando uscirà la seconda parte? Svelata la data

Dopo una lunghissima attesa durata circa due anni da parte dei fan della nota serie tv, giovedì 9 febbraio 2023 su Netflix è uscita la prima parte della quarta stagione di You. Al momento sono disponibili sono cinque episodi, della durata di circa 45-50 minuti.

I tantissimi fan della serie tv di genere thriller-psicologico stanno guardando gli episodi senza sosta, in molti li hanno già finiti, e si stanno già chiedendo quando potranno vedere la seconda parte della quarta stagione.

In molti speravano di poter scoprire subito tutto ciò che sarebbe successo in You 4, la buona notizia però è che non dovranno attendere così a lungo. Spesso quando le serie tv vengono divise a metà la seconda parte esce anche dopo mesi, questa volta però l’attesa sarà minore.

Svelata la data di uscita della seconda parte di You 4, ecco quando saranno disponibili su Netflix

A rivelare la data di uscita ufficiale dei restanti episodi della serie tv statunitense è stato proprio il trailer, questi saranno disponibili a partire dal 9 marzo 2023. In molti preferiscono aspettare i restanti episodi per poter guardare la stagione tutta d’un fiato, altri invece si sono lasciati travolgere dalla curiosità e hanno scelto di vedere i primi cinque episodi.

La prima stagione di You è uscita a dicembre del 2018, conquistando subito un notevole successo in termini di visualizzazioni, anche le altre stagioni hanno appassionato moltissimi fan. Il protagonista, Joe, sembra un ragazzo per bene e tranquillo ma in realtà è ossessionato dall’amore. Un segreto oscuro che lo ha spinto a compiere gesti assurdi, come rinchiudere le persone in una ‘scatola’ di vetro o addirittura uccidere.

In ogni stagione il librario di New York si innamora di una nuova donna ed è disposto a tutto per conquistarla. Più che amore quello che lui prova è davvero un’ossessione, si invaghisce di quelle che poi diventano le sue ‘vittime’.

Stando alle anticipazioni, però, le cose potrebbero cambiare nella quarta stagione della serie tv. Questa volta a diventare vittima dell’ossessione di qualcun altro potrebbe essere proprio Joe. Stavolta la ‘vittima’ sarà lui? Per scoprire tutto ciò che succederà non ci resta che attendere anche l’uscita della seconda parte di You su Netflix.