Napoli-Cremonese, dove vedere il match di Serie A in diretta o streaming

Pronti per la ventiduesima giornata di Serie A? Il Napoli capolista affronta la Cremonese di Ballardini ultima in classifica. Ecco dove poter vedere la partita in diretta tv o in streaming.

Una sfida facile solo sulla carta. Per il Napoli giocare contro la Cremonese significa soprattutto riscattarsi dopo il ko che è costato l’eliminazione agli ottavi di finale di coppa Italia.

Ballardini, che proprio a Napoli contro Spalletti ha esordito sulla panchina grigiorossa, è a caccia di punti per continuare a credere in una salvezza sempre più complicata. Spalletti, invece, sa di dover continuare a spingere per poter mantenere l’ampio distacco dalla seconda (l’Inter).

Ecco perché il Napoli, reduce dal successo per 3-0 ottenuto sul campo dello Spezia, non può permettersi di scendere in campo troppo tranquilla. Anche perché la Cremonese, che invece è incappata nell’ennesimo ko interno contro il Lecce, non si è arresa: i giocatori lombardi voglio dimostrare di essere vivi.

Napoli-Cremonese: diretta tv e streaming