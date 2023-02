Fedez Gate a Sanremo: il bacio e tutto quello che è successo davvero

By

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco di Sanremo ha rischiato di far deragliare la gara e ha mandato i social in delirio.

Pochissimo tempo dopo però, e in particolare a seguito dell’ospitata della Vanoni, Fedez è letteralmente sparito dall’Ariston in una nuvola di fumo e, da quel momento, è in totale silenzio stampa sui social.

Tutta la situazione – dal bacio rubato alla sfuriata di Chiara Ferragni fino alla sparizione di Federico – ha sollevato moltissima curiosità da parte del pubblico e, tutto questo, avrebbe potuto trasformarsi in un enorme danno di immagine per la finale di Sanremo.

A 12 ore dall’accaduto Federico non è ancora tornato sui social e nessun altro parla di Fedez, su nessuno degli account su cui compare normalmente. Il mistero, come direbbe qualcuno, è sempre più fitto.

Cos’è successo prima e dopo il bacio di Fedez e Rosa Chemical a Sanremo?

Nella conferenza stampa della mattina di ieri Stefano Coletta (responsabile intrattenimento di Raiuno) aveva affermato che la diretta è sempre imprevedibile, soprattutto a Sanremo.

I motivi di questa imprevedibilità sono diversi: innanzitutto la durata e la complessità dell’evento, che portano inevitabilmente a ritardi problemi tecnici, in secondo luogo i cantanti e gli artisti in generale sono imprevedibili.

Stefano Coletta ha affermato che è sempre necessario lasciare che gli artisti si esprimano e che non è possibile controllare ogni più piccolo particolare di quello che avviene sul palco.

Come se si trattasse di una profezia, Coletta ha assistito a una delle scene più imprevedibili di questa e di qualsiasi altra edizione di Sanremo.

Durante la sua attesissima esibizione Rosa Chemical si è avvicinato a Fedez, seduto in prima fila per ammirare la moglie, ha twerkato su di lui mentre era seduto e poi lo ha trascinato sul palcoscenico.

Federico Lucia ha deciso di assecondare in parte Rosa, rimanendo immobile (e visibilmente imbarazzato) sul palcoscenico durante l’esibizione. Quello che, apparentemente non si aspettava, era di ricevere un bacio appassionato con tanto di lingua a fine esibizione.

La moglie Chiara, costretta da uno scherzo della scaletta a consegnare i fiori di Sanremo a Rosa, è apparsa completamente esterrefatta da quello che aveva visto e parecchio infastidita.

La sfuriata avvenuta dietro le quinte e ripresa dal pubblico presente all’Ariston ha fatto il giro del web ma sembrava piuttosto scherzosa e pareva che la cosa fosse chiusa.

Tornato in platea, Federico è stato al centro degli interventi di Fiorello e di Ornella Vanoni, che lo hanno bersagliato con frecciatine divertentissime (per il pubblico, meno per Fedez), che hanno reso chiaro il fatto che ormai l’accaduto era al centro dell’attenzione mediatica.

A quel punto Fedez è sparito senza lasciare traccia, accompagnato dal padre di Chiara fuori dall’Ariston. Non si sa dove sia andato il rapper, ma per molti stanotte non ha dormito con la moglie.

Sui social però si grida allo scandalo premeditato: nella consueta puntata di Muschio Selvaggio da Sanremo infatti, era stato Fedez a suggerire a Rosa di “salutarlo” durante l’esibizione e a suggerirgli di dargli “un bacetto, magari con la lingua”.

Molto probabilmente Fedez scherzava, ma Rosa Chemical assolutamente no, e il resto è storia.

Non si sa se la scelta di Fedez di lasciare l’Ariston sia stata libera o imposta. la vicenda stava oscurando lo svolgersi della gara, quindi è probabile che qualcuno dalla Rai abbia chiesto a Fedez di rimanere fuori dai radar fino a che la manifestazione non fosse conclusa.

Per molti è stata Chiara a dire al marito di sparire immediatamente, e non per gelosia: secondo le malelingue la Ferragni non avrebbe gradito il fatto che una goliardata improvvisata dal marito e dai suoi amici stesse oscurando il suo lavoro. Quale sarà la versione ufficiale?