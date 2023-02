Come mangiare i legumi per evitare l’aria nella pancia?

By

Andiamo matti per i legumi che sono sani e nutrienti, ma come si possono mangiare per evitare l’aria nella pancia?

Nella nostra alimentazione devono rientrare una serie di nutrienti molto varia e ben bilanciata. Carboidrati, proteine, fibre e così via. Scegliere i giusti abbinamenti e porzioni, in base alle esigenze soggettive di ognuno di noi, è fondamentale. A tavola di sicuro portiamo spesso i legumi, saporiti e sfiziosissimi. Se vuoi evitare l’aria nella pancia li puoi mangiare così!

Sono squisiti in tutte le salse, sia che decidiamo di gustarli da soli, magari in versione zuppa o contorno, sia che li utilizziamo assieme ad altri ingredienti per preparare pietanze sfiziose e particolari. Talvolta, però, possono darci qualche piccolo fastidio: cosa devi sapere a proposito dell’aria nella pancia.

Legumi e aria nella pancia: come li puoi mangiare per evitarlo

La cosa bella dei legumi è che sono pazzeschi in ogni stagione. Ci sono, infatti, moltissimi tipi di ricette pensate sia per il caldo che per il freddo e restano squisiti in qualsiasi modo decidiamo di portarli a tavola.

Alcune volte, però, dopo averli consumati, ci potremmo rendere conto di avvertire un po’ di fastidio alla pancia. Come se ci provocassero un accumulo di aria all’interno che ci fa sentire appesantiti. Questo accade, solitamente, per il loro alto contenuto di fibre che “fermentano” nel nostro intestino.

Ma questo significa che dobbiamo cancellarli dalla nostra alimentazione? Assolutamente no! Basta scegliere il modo giusto di cucinarli e stare sempre attenti a non esagerare, come tutti gli altri cibi, del resto.

Forse non tutti sanno che anche il modo in cui abbiniamo questi ingredienti agli altri può determinare se ci ritroveremo con la pancia piena d’aria o meno. Ecco allora un consiglio prezioso che potrà tornarvi utile: associare legumi e cereali.

Un esempio? Il farro o anche l’orzo possono andare benissimo. Questo perché danno al nostro organismo una bella quantità di proteine. Bisogna però tenere a mente un dettaglio importante: le dosi. Sì, perché non bilanciare bene l’accoppiata potrebbe portarci a sentirci appesantiti o ad avere fastidi a livello digestivo, come spiegavamo poc’anzi.

In genere, viene infatti consigliato di utilizzare due porzioni di cereali per una sola di legumi e di aggiungere al nostro pasto anche verdure, possibilmente a crudo, che contribuiranno a favorire la digestione.