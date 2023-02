Queste merendine sono pericolose per la salute dei bambini! Il marchio richiamato

Richiamate dal mercato merendine con tracce di lattosio, pericolose per la salute di allergici e intolleranti: ecco cosa fare.

Pochissimi giorni fa a Milano una ragazza ha perso la vita dopo aver mangiato un tiramisù vegano che in realtà conteneva tracce di latticini.

Dopo un fatto così grave si sono moltiplicati i controlli sui cibi di produzione industriale attualmente in commercio.

Già normalmente il Ministero della Salute controlla costantemente le etichette e la formulazione di migliaia di prodotti. Lo scopo è evitare la commercializzazione di prodotti contaminati, pericolosi o non rispettosi delle norme sanitarie vigenti.

Quando vengono individuati prodotti potenzialmente pericolosi, che potrebbero arrecare danno alla salute del consumatore, viene emanato un avviso di richiamo dal mercato. Normalmente non si richiama dal mercato tutta la produzione di un determinato prodotto ma soltanto alcuni lotti.

Questo significa che si potrà continuare ad acquistare normalmente il prodotto “incriminato” ma si dovrà prestare attenzione a particolari confezioni che sono state prodotte in un determinato lasso di tempo e che hanno una determinata scadenza.

Le merendine richiamate per presenza di allergeni

L’episodio che ha portato alla morte della giovane ragazza di Milano è particolarmente grave, ma si è trattato in realtà di un caso molto sfortunato. La ragazza era vegana perché intollerante al lattosio e alle uova: nei cibi che ha consumato prima di morire c’erano appunto tracce di latte (nel tiramisù) e di uova (nella maionese che avrebbe dovuto esserne priva).

Questo significa che i soggetti allergici devono prestare sempre la massima attenzione a consumare prodotti privi degli allergeni a cui sono intolleranti.

Nel caso più recente delle merendine sono state richiamate dal mercato proprio perché contengono degli allergeni non riportati nell’etichetta.

Si tratta di Brownie al Cioccolato Fondente prodotti dal brand Euochef Italia s.p.a.

Il lotto di produzione indicato dal numero 43632 e prodotto all’interno degli stabilimenti di Sommacampagna (VR) contiene allergeni non presenti in etichetta. Si tratta cioè di tracce di latte e prodotti a base di latte che normalmente non sono presenti nella ricetta e quindi non sono riportati nell’etichetta.

Un ulteriore indizio per individuare le confezioni contaminate è la data di scadenza che può essere il 24/02/2023 oppure il 04/03/2023.

Per evitare reazioni allergiche e potenziali shock anafilattici, le persone intolleranti al lattosio non devono consumare il prodotto e, se si rendono conto di aver acquistato confezioni con quella data di scadenza, dovranno riportarle al punto vendita dove sono state acquistate.