Iliad dice stop all’amato servizio: utenti furiosi

I tantissimi clienti di Iliad non hanno preso affatto bene l’ultima novità, il noto gestore ha deciso di dire stop ad un servizio molto amato

Tra i vari gestori la concorrenza è sempre altissima ed è per questo che cercano di rendere i loro servizi più impeccabili e convenienti che mai. Anche Iliad introduce spesso delle novità per rendere felici i proprio clienti, cercando anche di essere un servizio più appetibile al fine di conquistare sempre nuovi utenti.

Con l’arrivo del 2023 il noto operato ha modificato i suoi listini per favorire i vari utenti, l’offerta più conveniente al momento è la Giga 150. Attivando la promozione gli utenti hanno la possibilità di usufruire di SMS senza limiti, chiamate illimitate e 150 Giga per poter navigare in internet con la tecnologia 5G. Il tutto ad un prezzo super vantaggioso, ogni mese infatti i clienti pagano solamente 9,99 euro.

Le notizie per quanto riguarda Iliad però non sono tutte positive, l’operatore ha infatti deciso per l’ennesima volta di rinunciare ad un servizio molto amato dai suoi abbonati. Di cosa si tratta? Dell’app ufficiale.

L’app Iliad non sarà disponibile nemmeno nel 2023, abbonati furiosi per l’assenza del servizio desiderato

Il provider ha infatti deciso che tutti coloro che sono in possesso di una Sim Iliad non potranno ancora scaricare sugli smartphone iPhone e sugli Android l’app ufficiale nei prossimi mesi. Gli utenti saranno ancora costretti a recarsi sul sito ufficiale dell’operatore francese per poter gestire il loro profilo tariffario.

Ormai da tempo i tantissimi abbonati continuano a chiedere a gran voce di poter usufruire di un’app per la gestione del proprio profilo dal momento che le varie operazioni sarebbero decisamente più rapide e semplici. Nonostante le tantissime richieste però, almeno per il momento, il rilascio di un’app ufficiale non è in programma per il 2023.