Nuovo bonus per giovani under 35, al via le domande: di che si tratta

Partono le richieste per il nuovo bonus economico a favore dei giovani under 35 anni: grande opportunità per loro, tutti i dettagli.

Anche a febbraio si continua a parlare di bonus. Argomento di discussione in governo già da diverso tempo, sono molti gli incentivi economici che hanno trovato la loro fine proprio con l’inizio del nuovo anno. Ma sono tanti anche i nuovi contributi economici che invece, sono stati predisposti e che prenderanno il via a breve.

Uno di questi è il bonus indirizzato ai giovani italiani ed europei con età tra 18 e 35 anni, stabilito in realtà, già dal precedente governo Mario Draghi. Una manovra atta a destinare un totale di 25,3 milioni di euro per finanziare il fondo, di cui nello specifico, 3,7 milioni erano per il 2022, mentre 5,4 milioni per ogni anno dal 2023 al 2026.

Ma per cosa è stato pensato l’incentivo per gli under 35? Si parla di mezzi di trasporto e opportunità lavorative, con la possibilità di ottenere le abilitazioni di guida di tipo C, C1E, CE e le Carte di Qualificazione del Conducente. Molto più semplicemente, il bonus permetterà di coprire fino all’80% le spese sostenute per conseguire la patente per veicoli da strada adibiti a trasporto di persone e merci.

Tutti i dettagli sul bonus giovani under 35: date, limiti e domande

Il contributo, che offrirà l’opportunità di coprire l’80% delle spese per la patente per autotrasporti, avrà un limite massimo di 2500 euro e potrà essere richiesto soltanto una volta per singolo individuo. L’opportunità di aderire al bonus è stata già aperta per le scuole guida lo scorso 6 febbraio, mentre per le utenze private le domande aprono il 13 febbraio.

I destinatari saranno dunque, i giovani al di sotto dei 35 anni, ma anche i 36enni potranno usufruire dell’incentivo se hanno inviato la domanda entro l’anno precedente. La copertura prevista per il bonus patente infatti, è il periodo che va dall’1 luglio 2022 al 31 dicembre 2026, perciò chi anche chi ha conseguito la patente di guida per autotrasporti in una delle autoscuole che hanno aderito all’iniziativa potrà effettuare la sua richiesta indicando la data della fattura del relativo pagamento.

Utilizzando la specifica sezione “Ho conseguito la patente“, si potrà ottenere un buono da far poi convalidare dalla stessa scuola. Le domande generiche dovranno essere inoltrate attraverso il sito https://patentiautotrasporto.mit.gov.it/bonuspatente/, compilando il modello standard da inoltrare al Ministero.

L’accesso si effettuerà con credenziali Spid, CIE o CNS e inserendo tutta la documentazione richiesta. Naturalmente, conviene affrettarsi nell’invio della domanda, considerando che i fondi verranno erogati in ordine cronologico di presentazione delle domande e fino a esaurimento risorse.