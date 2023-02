Elena Barolo, che fine ha fatto l’ex velina di Striscia: età, vita privata e carriera

Una bellezza eterea e tanto talento: che fine ha fatto Elena Barolo, ex velina di Striscia, cosa sappiamo oggi di lei, età, carriera e vita privata

Era il 2002 quando una nuova coppia di veline inaugurava il bancone di Striscia la Notizia. Una delle due era una splendida ragazza bionda dalla bellezza eterea e la luminosità capace di bucare lo schermo: Elena Barolo. Per due anni, lei e Giorgia Palmas sono state le vallette del celebre programma. Ma cosa fa oggi l’ex velina, com’è cambiata la sua carriera? Scopriamo insieme qualche dettaglio!

Classe 1982, originaria di Torino, la bella Elena fin da piccola si dedica alla danza. Studia al liceo classico per poi iscriversi all’Istituto Europe di Design. Nel 2002 diventa la nuova velina di Striscia insieme a Giorgia Palmas e, in contemporanea, decide di frequentare anche il CTA di Milano e l’Actors Studio a Los Angeles. Una carriera, la sua, all’insegna della moda, dello spettacolo, del cinema e della tv. Cosa fa oggi? Scopriamolo!

Elena Barolo, che fine ha fatto l’ex velina di Striscia

Il debutto televisivo arriva con “Lucignolo” al quale segue la conduzione, nel 2004, di Miss Universo Italia e Sipario estate. Sempre nel 2004 la vediamo come meteorina al TG4. Il 2005, invece, segna la svolta attoriale. Prende parta a “Cento Vetrine” e poi diventa protagonista di “7 vite”. Dopo un ritorno di fiamma a Striscia come inviata in incognito, Elena Barolo si dedica anche al cinema. La vediamo nei film “Natale per due” e “Ex-Amici come prima”.

Nel corso degli anni, la sua passione per la moda l’ha portata a dedicarsi molto a quest’ambito. Diventata una vera fashion blogger, è stata anche protagonista, nel 2016, insieme ad altre colleghe del settore di “Insta.Girls”, web serie.

Elena ha dimostrato di sapersi destreggiare molto bene in ogni settore dello spettacolo. Nelle vesti di conduttrice, l’abbiamo vista al timone di Tuo Zoo e Anteprima Processo. Così come è stata co-conduttrice di “Il processo Biscardi”. Tra il 2020 e il 2021 l’abbiamo vista di frequente come ospite di “Che tempo che fa”, celebre format condotto da Fabio Fazio.

Non tutti sanno che la bella Elena, oltre alla passione per la moda, per lo spettacolo e la recitazione, si è anche dedicata alla poesia. Una giovane donna dal talento incredibile capace di abbracciare ambiti diversi e lasciare sempre a bocca aperta.