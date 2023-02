Commissario Ricciardi 2: finalmente confermata la data di uscita

Svelata la data di uscita della seconda stagione de Il Commissario Ricciardi, quando andrà in onda la serie tv su Rai Uno

La prima stagione de Il Commissario Ricciardi ha conquistano molto successo in termini di ascolti e i tantissimi telespettatori non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nei nuovi episodi. La seconda stagione sarebbe dovuta andare in onda su Rai Uno dal 27 febbraio, ma l’inizio è slittato.

Il motivo di questo cambiamento è stato svelato, la Rai ha deciso di posticipare la messa in onda della serie tv per dare la precedenza ad un’altra fiction Rai che ha come protagonista l’amatissima attrice Elena Sofia Ricci. Si tratta di Fiori Sopra L’Inferno, in onda su Rai uno dal 13 al 27 febbraio 2023. La seconda stagione della fiction con Lino Guanciale inizialmente doveva fare il suo debutto su Rai Uno a gennaio 2023, la data era stata poi rimandata a febbraio e ora è slittata a marzo. Quando? La prima puntata de Il Commissario Ricciardi 2 andrà in onda lunedì 6 marzo 2023 su Rai Uno. Trama e primo teaser de Il Commissario Ricciardi 2 Il Commissario Ricciardi è una fiction ispirata alla catena di romanzi omonimi di Maurizio de Giovanni. I libri sono ambientati negli anni ’30 a Napoli, durante il regime fascista dopo l’ascesa di Mussolini. Nella prima stagione abbiamo scoperto il dono del Commissario Ricciardi, quello di riuscire a vedere i fantasmi delle persone scomparse a causa di una morte violenta. Per lui è più una tortura che un dono, per questo si chiude in se stesso e non consente ad altre persone di far parte della sua vita. Le cose però cambiano quando conosce Livia e Enrica, quest’ultima è la sua vicina di balcone e se ne innamora subito.

Nel corso dei nuovi episodi il Commissario Riccardi, interpretato da Lino Guanciale, per conto di una nobildonna svolge delle indagini non autorizzato che riguardano un caso irrisolto. In questo momento della sua vita lui si sente malinconico e solo, si ritroverà infatti a fare i conti con se stesso per via dei sentimenti che prova. Il protagonista offrirà ai telespettatori una diversa versione di sé rispetto alla prima stagione.

Manca ormai meno di un mese alla messa in onda della seconda stagione de Il Commissario Ricciardi su Rai Uno in prima serata. Non ci resta quindi che attendere per scoprire tutto ciò che succederà nei nuovi episodi della fiction.