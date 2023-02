Quella storia su Ornella Vanoni che fuma le canne era assolutamente vera

By

Ornella Vanoni è una di quelle artiste che non ha certo bisogno di presentazioni: la storia delle canne, cos’ha rivelato l’icona della musica

Tra le voci italiane che hanno fatto la storia della musica c’è quella di Ornella Vanoni. Un’artista che ha alle spalle una tre le carriere più celebri, longeve e acclamate dal pubblico italiano. A renderla unica e amatissima è anche la sua personalità dirompente, la sua schiettezza e la simpatia che da sempre la caratterizzano. Cos’ha rivelato la celebre artista: la verità sulla storia delle canne.

La sua capacità di lasciare a bocca aperta, sorprendere e catalizzare l’attenzione del pubblico sono caratteristiche che da sempre fanno parte di lei. Non c’è da stupirsi, dunque, se ciò che ha raccontato nel corso di un’intervista su Rai Tre, per “In Arte” ha fatto scalpore. Andiamo a scoprire cosa c’entrano le canne.

Ornella Vanoni e la storia delle canne: cos’ha raccontato

Abbiamo accennato, poco prima, alla sincerità che contraddistingue questa artista straordinaria e iconica. E Ornella Vanoni ha dimostrato queste qualità anche durante un’intervista rilasciata a Pino Strabioli su Rai 3.

Il pubblico appassionato avrà sicuramente sentito parlare della “storia delle canne”. Andiamo allora a vedere nel dettaglio cos’ha raccontato a “In Arte” a tale proposito con quella schiettezza che la rende sempre amatissima.

“Prima di andare a dormire mi faccio una canna” avrebbe detto. L’artista avrebbe poi spiegato di aver avuto difficoltà a dormire per molto tempo, per anni. Fino a quando, prima di coricarsi, non ha provato a fumarne una. Si sarebbe così resa conto di essere riuscita a dormire e riposare: “Mi sono detta: vuoi vedere che è la mia medicina?” avrebbe raccontato.

Con la sua solita simpatia, Ornella Vanoni avrebbe anche scherzato: “Ora devo trovare delle badanti che sappiano rollare…”. Nel corso della stessa intervista, la celebre cantante avrebbe anche spiegato di non aver alcuna paura della morte. Ha affrontato davvero molto nella sua vita, come ha spiegato: “Ci sono tanti modi per morire” avrebbe affermato.

Come sempre, Ornella Vanoni riesce a dimostrare un’energia e una vitalità davvero eccezionali, specchio perfetto di quel talento e quella passione che l’hanno resa una vera icona, una colonna portante del panorama artistico e musicale italiano. E non ci sono dubbi che continuerà a regalare sorprese al pubblico italiano che sempre la sostiene e la circonda di grande affetto.