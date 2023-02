Ilary Blasi, le borse che riappaiono e il nuovo amore (con Michelle Hunziker)

Ilary Blasi insieme al nuovo fidanzato a Roma, i due ormai non si nascondono più, con loro c’è anche l’amica Michelle Hunziker

Dopo la fine del loro matrimonio Francesco Totti non ha perso tempo a rifarsi una vita con la nuova compagna Noemi Bocchi, nemmeno Ilary Blasi però è rimasta single a lungo. L’ex calciatore convive già con la sua nuova fiamma, da tempo vivono il loro amore alla luce del sole.

La nota conduttrice all’inizio non ha ufficializzato la storia d’amore con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, dopo qualche paparazzata però non si nascondono più. In questi giorni il nuovo fidanzato della Blasi si trova a Roma per trascorrere qualche giorno insieme, a farlo sapere ai suoi fan è stata proprio lei.

Per la prima volta infatti ha ricondiviso una storia postata da Muller sul suo profilo Instagram, dove l’ha anche taggata. Lo scatto ritrae la famosa Fontana di Trevi, i due si stanno quindi concedendo qualche romantica passeggiata tra le meravigliose vie della Capitale.

Già nei giorni scorsi molti fan avevano sospettato che Bastian Muller fosse a Roma. In quella occasione Ilary Blasi non si è mostrata insieme al fidanzato, nelle sue story ha però fatto vedere di essere a cena con alcuni amici, c’era anche Michelle Hunziker. I più attenti hanno notato che quest’ultima chiacchierava con qualcuno in tedesco e hanno subito pensato che seduto al tavolo con loro ci fosse anche la nuova fiamma della conduttrice romana.

Ilary Blasi ritrova le sue borse, però non restituisce i Rolex a Totti

La presenza di un nuovo amore nella vita di Ilary Blasi ha contribuito anche a migliorare i suoi rapporti con l’ex marito. Dopo la separazione infatti non sono rimasti in buoni rapporti ma oggi sembrano essere disposti a raggiungere un pacifico accordo per il bene dei loro tre figli.

Per settimane non si è fatto che parlare dei dispetti che i due si sono fatti a vicenda. La conduttrice si è impossessata dei Rolex di Francesco Totti e lui per fargliela pagare le ha nascosto le sue costosissime borse. Da un po’ però queste sono riapparse nel garage delle lussuosa villa in cui Totti e Ilary vivevano insieme.

Il gesto dell’ex calciatore ha voluto sancire una tregua, questa potrebbero però interrompersi perché la conduttrice al momento non ha nessuna intenzione di restituire gli orologi all’ex marito.