La scaletta della Finale di Sanremo, Zelensky e la Ferragni che salta la conferenza stampa

La scaletta della Finale di Sanremo comprendere tutti i cantanti in gara ma anche due momenti assolutamente da non perdere.

Nel frattempo Chiara Ferragni, scelta da Amadeus per co-condurre la finale, ha deciso di non presentarsi in sala stampa per parlare con i giornalisti dell’ultima serata.

Nel frattempo i dirigenti RAI sono nell’occhio del ciclone a causa delle pressioni mediatiche che si sono create intorno all’intervento del Presidente Zelensky al Festival.

Secondo quanto affermato dalla Presidente Giorgia Meloni tramite un messaggio WhatsApp, sarebbe stato il Presidente francese Macron a insistere sul proibire a Zelensky di parlare su Raiuno.

Oggi, durante la conferenza stampa, Stefano Coletta – responsabile intrattenimento di Raiuno – ha affermato che la Rai si è limitata a offrire al Presidente la massima disponibilità possibile. La Rai si è semplicemente limitata a registrare il fatto che Zelensky abbia richiesto ufficialmente di inviare un messaggio scritto anziché un video e non ha indagato sulle motivazioni alla base di questo cambio di direzione.

Nel frattempo però i vertici RAI stanno attraversando un’altra bufera: Fratelli d’Italia ha chiesto la dimissione dei dirigenti della televisione di Stato dopo la polemica su Fedez.

Per il partito della Premier la Rai è colpevole di “omesso controllo”, cioè non è stata in grado di impedire a Fedez di schierarsi violentemente contro un membro del Governo. Anche in questo caso Coletta ha respinto ogni accusa, spiegando che è letteralmente impossibile per i dirigenti controllare tutto quello che accade in diretta.

Probabilmente proprio per schivare le polemiche sul marito Chiara Ferragni ha deciso di non presentarsi in conferenza stampa. Coletta e Amadeus hanno appoggiato la sua scelta affermando che Chiara si era già presentata in occasione della prima serata, quindi per lei non era strettamente necessario tornare in conferenza.

La scaletta della finale di Sanremo 2023

La scaletta di stasera prevede l’esibizione di tutti i cantanti che saranno votati attraverso il televoto. Alla fine delle esibizioni, quindi poco dopo l’una del mattino, Amadeus leggerà il discorso di Zelensky per dare modo ai sistemi informatici di elaborare i dati raccolti.

Una volta stilata la classifica si definirà la top five. Il televoto sarà azzerato e i primi cinque artisti in classifica si esibiranno di nuovo. A quel punto si esibirà il gruppo Ucraino vincitore dell’Eurovision Song Contest dello scorso anno: gli Antytila.

L’esibizione darà modo e tempo di conteggiare anche gli ultimi voti della serata ed eleggere finalmente il vincitore di Sanremo 2023.

Tra i grandi ospiti della serata finale ci saranno invece Gino Paoli e Ornella Vanoni, mentre per portare di nuovo in Italia la grande musica internazionale saliranno sul palco dell’Ariston i Depeche Mode.

Scaletta esibizioni Sanremo 2023

Elodie – “Due”

Colla Zio – “Non mi va”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Tananai – “Tango”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Giorgia – “Parole dette male”

Modà – “Lasciami”

Ultimo – “Alba”

Lazza – “Cenere”

Marco Mengoni – “Due vite”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Madame – “Il bene nel male”

Ariete – “Mare di guai”

Mr. Rain – “Supereroi”

Paola & Chiara – “Furore”

Levante – “Vivo”

LDA – “Se poi domani”

Coma_Cose – “L’addio”

Olly – “Polvere”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Will – “Stupido”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

Gianmaria – “Mostro”

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Shari – “Egoista”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Sethu – “Cause perse”