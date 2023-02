Arriva il bonus per diritto allo studio: cos’è, come funziona e requisiti

Buone notizie per gli studenti università, in arrivo un nuovo bonus per poter proseguire gli studi, di che si tratta e come ottenerlo

Il Diritto allo Studio Universitario, noto come ‘Bonus università‘ consentirà a molti studenti di proseguire gli studi non solo all’Università ma anche all’Istituzione di Alta Formazione Artistica, Coreutica e Musicale.

Coloro che saranno in possesso dei giusti requisiti potranno iscriversi gratuitamente, inoltre riceveranno un economico sostegno per affrontare le varie spese durante il loro percorso.

Per ricevere il bonus sono necessari alcuni requisiti dell’Isee e dell’Ispe del proprio nucleo familiare. Gli studenti dovranno recarsi ad un Caaf e fare richiesta dell’Attestazione Isee per Prestazioni Agevolate per il Diritto allo Studio Universitario.

Chi potrà ricevere la borsa di studio e come funziona il Bonus Università

Avranno diritto al bonus tutti gli studenti che fanno parte di un familiare nucleo con Isee non superiore a 24.335,11 euro e Ispe non superiore a 52.902,43 euro. Nella regione Lazio c’è Disco, cioè il diritto allo studio e alla conoscenza. Questo ha lo scopo di erogare nei limiti dei fondi disponibili una borsa di studio a coloro che frequentano i corsi di laurea, assegnare posti alloggio e agevolare la frequenza dei corsi universitari.

Agli studenti che risultano idonee eroga anche contributi per premi di laurea e mobilità internazionale. In questo caso l’integrativo importo ammonta al 50% della borsa di studio che è stata ottenuta nell’anno accademico di riferimento della laurea.

LEGGI ANCHE: Tutti i bonus che possono richiedere le famiglie in difficoltà economica nel 2023

La ‘NO Tax Area’ è un’altra modalità ed è stata introdotta nel 2017. Inizialmente per il totale esonero delle tasse relative al primo anno il limite della soglia Isee era di 13mila euro, oggi invece è di 22mila euro. In caso di Isee più alto, fino ad un massimo di 30mila euro, l’esenzione diventa una riduzione che passa dall’80 al 10%.