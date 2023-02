La grande novità di WhastApp che rivoluziona i gruppi e le chiamate

In arrivo grandi novità su WhastApp in merito ai gruppi e alle chiamate, tutto quello che c’è da sapere

Per migliorare il servizio gli sviluppatori della più famosa app di messaggistica, WhatsApp, introducono continuamente nuove funzionalità. L’ultima novità riguarda i gruppi e le chiamate.

Le nuove funzionalità al momento sono disponibili solo nelle recenti versioni beta e sono destinate sia ad iOS che ad Android. Queste rivoluzionano incredibilmente i messaggi vocali della chat e le chiamate di gruppo.

Il team di WABetaInfo ha fatto sapere che a breve gli utenti avranno la possibilità di programmare le chiamate di gruppo. Un’interessante ed utile funzionalità soprattutto per i gruppi piuttosto numerosi.

In questo modo non sarà più necessario dover ricordare ogni volta l’appuntamento. Infatti, il momento preciso in cui avverrà la chiamata sarà sempre visibile per tutti coloro che fanno parte del gruppo. Oltre alla data e all’orario della chiamata sarà anche possibile assegnare un titolo all’appuntamento da ricordare.

Oltre alla programmazione delle chiamate di gruppo è in arrivo un’altra novità su WhastApp, di cosa si tratta

Lo staff di WABetaInfo ha inoltre ricordato che quella relativa alle chiamate di gruppo non è l’unica novità in vista. Ce n’è infatti un’altra che riguarda i messaggi vocali. Di che si tratta? Gli utenti che utilizzato WhastApp avranno la possibilità di trascrivere le note vocali ricevute in chat.

Questa funzionalità era stata già anticipata a settembre del 2021, gli sviluppatori però avevano poi deciso di accantonare la novità per motivi che non erano stati resi noti. Con il passare del tempo ci hanno ripensato e presto tutti potranno usufruirne.

Poter trascrivere un messaggio vocale trasformandolo in testo è particolarmente utile quando l’utente non ha la possibilità di poterlo ascoltare nel momento in cui lo riceve.

La trascrizione delle note locali su WhatsApp a quanto pare avverrà in locale e non online. Dopo aver scaricato il pacchetto gli utenti potranno anche selezionare la lingua che desiderano impostare per la trasformazione dei messaggi vocali in messaggi di testo.

Sono entrambe delle novità che rivoluzionano non poco la nota e amatissima app di messaggistica utilizzata in tutto il mondo. Non è ancora noto quando le versioni beta saranno disponibili per tutti, gli utenti non vedono già l’ora di poterle utilizzare sul proprio cellulare.