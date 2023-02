Whatsapp, in arrivo una funzionalità rivoluzionaria: è la svolta

WhatsApp sta lavorando a quella che potrebbe essere descritta come una nuova funzionalità rivoluzionaria. Una novità invocata da tantissimi utenti e che presto potrebbe diventare realtà.

Di cosa si tratta? La funzionalità su cui si sta lavorando riguarda le tanto usate e insieme odiate note vocali. Tali messaggi audio permettono di comunicare in modo immediato, ma spesso creano problemi al ricevente, che non è costretto ad ascoltarli in pubblico oppure a doverli riascoltare per cogliere le informazioni che gli interessano.

La svolta che potrebbe arrivare nel prossimo futuro riguarda appunto la possibilità di poter trascrivere le note vocali, cioè di rendere gli audio inviati da altri utenti messaggi scritti, da leggere con tutta calma e da cui estrapolare parole e contenuti con più sicurezza.

WhatsApp ha da pochissimo presentato un nuovo aggiornamento tramite il programma TestFlight beta. La funzione della trascrizione delle note vocali non è però ancora contemplata nell’update. La versione attuale è la 23.3.0.73. Nella fattispecie, la versione contrassegnata nelle impostazioni di WhatsApp è 2.23.3.73 e la build TestFlight rimanda invece alla versione 23.3.0 (444837289). Per quanto riguarda la nuova funzionalità rivoluzionaria di WhatsApp bisognerà attendere: la novità è in fase di sviluppo e non è dato sapere quando comparirà nei prossimi aggiornamenti.

Una nuova, utilissima funzionalità per WhatsApp

WhatsApp sta dunque lavorando per introdurre la possibilità di trascrivere le note vocali. Già un paio di anni fa era circolata la voce che l’app di messaggistica stesse lavorando per trovare una soluzione a un problema più o meno comune. Da qui l’idea di creare una funzione per poter trascrivere le note vocali. Una novità pensata e sviluppata per rendere più agevole la fruizione dei vocali in tutti quei momenti in cui si è impossibilitati ad ascoltare.

Capita tante volte di essere messi in imbarazzo dal contenuto del messaggio vocale ascoltato ad alto volume. E non solo. C’è anche un problema legato alla fruizione dei contenuti. Come dicevano i latini: verba volant, scripta manent!

Lo sviluppo di questa funzionalità era stato però interrotto. Non si conoscono i motivi che hanno spinto Meta a bloccare il filone. Ma è di certo interessante sapere che la ricerca è stata ripresa: nell’ultimo aggiornamento WhatsApp beta per iOS 23.3.0.73 compare la prova oggettiva che WhatsApp stia di nuovo lavorando alla risorsa.

Le trascrizioni dovrebbero essere disponibili attraverso un tool di riconoscimento vocale simile a quello usato da Google e da Apple nei loro assistenti e nei chatbot. Per usare la funzione sarà quindi necessario scaricare language pack pertinenti. Ed è perciò possibile che la funzione potrebbe girare, almeno inizialmente, solo sulle versioni più recenti di iOS.