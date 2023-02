Trovare l’amore dopo i 50: le 3 regole d’oro che cambiano la vita

I 50 sono i nuovi 20, anche dal punto di vista dell’amore: ecco come ritrovarlo seguendo 3 semplici regole, saranno la vera svolta.

Gli anni passano per tutti ma c’è chi con l’amore è stato meno fortunato. Se questa non è stata una scelta probabilmente arriva quel momento in cui, in fondo al cuore, si riaccende la speranza di trovare l’anima gemella. Perché vergognarsi? Anche dopo gli “anta” non c’è nessun motivo di disperare: come molte coppie dimostrano, il sentimento può nascere davvero in qualunque età.

Certamente bisogna essere predisposti ad accoglierlo, soprattutto dopo che la vita ha messo di fronte a delle esperienze tutt’altro che positive. Perdere la fiducia nella possibilità di conoscere il partner giusto però, non è la soluzione migliore. Anche se qualche filo bianco compare sulla chioma o il corpo inizia pian piano a modificarsi, la maturità di vita che avete accumulato sarà la vera chiave vincente.

Il primo punto di svolta sarà la ripartenza. Occorre ripartire indubbiamente da se stessi, puntando ad un benessere psico-fisico generale che renderà più facile l’arrivo di un nuovo amore. Ma esistono 3 regole d’oro da tenere bene a mente e da seguire alla perfezione, per trovare questa volta davvero, la persona giusta.

Segui questi 3 consigli per trovare l’amore dopo i 50

Abbiamo già parlato dell’importanza di partire da se stessi. La prima regola d’oro quindi, è concentrarsi sulla propria cura personale, che sia a livello fisico che a livello mentale. Anche a 50 anni si può ritrovare la propria femminilità e il proprio fascino, perciò non bisogna cedere alla trascuratezza. Scegliete un nuovo look che vi faccia sentire energiche e pronte ad una ripartenza col botto.

A livello psicologico invece, non perdetevi nello scoramento. É fondamentale mantenere un approccio alla vita che sia sempre ottimista, perché anche le persone con cui avrete a che fare lo percepiranno, diventando più propense ad una relazione con voi.

La seconda regola imprescindibile è coltivare hobby e passioni. Può sembrare una banalità, eppure quante volte col passare degli anni ci si dedica agli impegni trascurando tutto ciò che rende davvero felici? É il momento di riprendere in mano la propria voglia di rapporti sociali e il proprio tempo libero, riempiendolo con quello che avete sempre desiderato fare. Che sia sport, yoga, passeggiata o perfino viaggi.

Tutto contribuirà a tenere il vostro umore alle stelle, oltre che essere un’ottima occasione per incontrare nuove persone con i vostri stessi interessi in comune. Un’ultima ma fondamentale regola è dire addio alla parola “paura“. Un ostacolo che blocca nella vita come nell’amore, è lei la vera responsabile troppo spesso di un fallimento nelle nuove relazioni. Anche a 50 anni avete il diritto di tornare ad essere felici e in coppia, fatelo accantonando per sempre i timori. L’amore vi ripagherà.