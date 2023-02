Chi è Paola Egonu: vita privata, carriera, età e curiosità

Sale sul palco del Festival di Sanremo 2023: chi è Paola Egonu, tutto sulla sua vita privata e la carriera nello sport.

Bellissima e piena di talento, Paola Egonu è una delle co-conduttrici scelte da Amadeus per la 73esima edizione del Festival di Sanremo. I riflettori si accendono sulla giovane pallavolista, classe 1998 e nata a Padova. Come spesso accade, il direttore artistico ha scelto una personalità forte che racconta la sua storia e porta sul palco dell’Ariston una realtà moderna e fuori dalle costrizioni.

“Sono nera, immigrata, donna e sessualmente fluida“, così si è descritta una volta la campionessa, come ha riportato La Repubblica. Citata nella rivista Forbes tra gli under 30 più influenti in Europa, Paola è figlia di genitori immigrati nigeriani e si avvicina fin da piccolissima al mondo dello sport. Affascinata dalla pallavolo, raggiunge in breve tempo la serie B e A, fino a raggiungere la Nazionale, giocando nella Under 18, Under-19 e Under-20.

Mostrando un’innata prestanza fisica ed una grande determinazione, la Egonu ottiene una medaglia d’argento nel 2017 ed una di bronzo nel 2019. Il risultato più recente è la semifinale dell’autunno 2022 contro il Brasile. Le ultime indiscrezioni la vedrebbero in trattative con la squadra turca VakifBank Istanbul, capeggiata da Guidetti.

Stipendio, social e vita privata: chi è Paola Egonu

Considerata una tra le più talentuose sportive del paese, Paola Egonu è anche una di quelle che guadagnano di più. Pare infatti che il suo stipendio sia il più elevato tra le giocatrici di pallavolo, raggiungendo un guadagno che sfiora i 400 mila euro all’anno.

Seguitissima anche sui social, la pallavolista ha una pagina Instagram che conta 410 mila follower, destinati probabilmente ad aumentare con la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2023. Come una qualunque ventenne di oggi, pubblica aggiornamenti quotidiani sulle sue serate fuori con le amiche, ma non mancano naturalmente i post sullo sport.

Con una bellezza mozzafiato, sfoggia spesso make-up e acconciature studiatissime anche durante i suoi match, perfettamente abbinati ad un sorriso smagliante e contagioso. Sulla sua vita privata è piuttosto riservata. Una delle più recenti notizie ufficiali risale al 2018, quando rese noto di essere impegnata con la collega polacca Katarzyan Skorupa. La storia tra le due però è finita dopo meno di un anno.

La Egonu ha più volte dichiarato di essere fluida, non escludendo di potersi innamorare anche di un uomo. Dall’estate del 2022, infatti, sarebbe fidanzata con il pallavolista Michal Filip, polacco 27enne con cui ha trascorso delle romantiche vacanze.