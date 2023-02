Dramma Britney Spears, arriva l’annuncio: “Temiamo stia per morire”

Britney Spears non sta bene, la cantante sta addirittura rischiando di morire? Cosa hanno svelato alcune fonti vicine alla cantante

Solo pochi giorni fa Britney Spears era finita al centro del gossip per aver fatto una scenata all’interno di un ristorante. Alcuni video circolati sul web la ritraggono mentre inveisce all’improvviso contro uno sconosciuto, segno che probabilmente non era molto lucida. Negli ultimi giorni sono trapelate nuove e preoccupanti indiscrezioni sulla nota cantante.

Sembra che le condizioni salute psico-fisiche della cantante siano peggiorate nell’ultimo periodo. Alcuni suoi familiari a TMZ hanno chiaramente confessato di essere molto preoccupati per la sua incolumità.

Non è affatto un segreto che Britney Spears ormai da anni fa i conti con seri problemi che riguardano la sua salute mentale e l’abuso di sostanze. Anche una fonte molto vicina alla cantante al magazine ha fatto sapere di essere molto preoccupata, queste le sue parole: “Ho paura che stia per morire”.

Le condizioni di salute psico-fisiche di Britney Spears peggiorano? Altre preoccupanti indiscrezioni sulla cantante

Anche altre persone che conoscono la cantante hanno confermato che le persone che le stanno accanto sono molto preoccupate e spaventate per via del suo comportamento imprevedibile e tutt’altro che stabile. Stando ai rumors al momento non sta assumendo i farmaci che le sono stati prescritti per rimanere stabile mentalmente e lucida. Altri invece fanno sapere che sta assumendo delle medicine che la fanno stare ‘su’.

TMZ ha rivelato che Britney Spears per circa due mesi sarebbe dovuta rimanere in una casa in affitto, dove le avrebbero garantito assistenza e cura, quando però ha scoperto tutto il ‘piano’ è saltato. Questa soluzione era stata pensata per poterla tenere sotto controllo dal momento che non sarebbe molto stabile, ma lei non ha accettato l’aiuto che volevano darle.

In più occasioni la nota cantante ha dimostrato di non essere del tutto lucida e di avere un comportamento poco stabile, lo hanno notato anche moltissimi suoi fan su Instagram. A prendersi cura di lei in questo momento è il marito Sam Asghari, dopo le ultime indiscrezioni però non è trapelato nessun altro dettaglio in merito alle condizioni di salute ella cantante.

C’è chi sta davvero temendo per la vita di Britney Spears, lei però tramite un post pubblicato su Instagram ha rassicurato tutti. Tra le varie cose ha scritto: “Mi fa venire la nausea il fatto che sia persino legale per le persone inventare che sono quasi morta.”