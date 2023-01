Britney Spears furiosa contro i fan: “Hanno chiamato la polizia!”

Britney Spears si è scagliata contro i fan che, preoccupati per la sua salute, hanno allertato la Polizia. Cosa succede?

Nel corso degli ultimi anni si è parlato tantissimo della salute di Britney Spears, soprattutto di quella mentale.

Come si sa in tutto il mondo la cantante ha passato molti anni sotto la custodia legale del padre a causa dei suoi problemi psichiatrici.

Britney ha anche perso l’affidamento dei figli e per lunghi anni ha dovuto rinunciare a molte delle sue libertà. Per esempio, non poteva gestire il proprio denaro e non poteva uscire da sola.

Proprio a causa di questa “segregazione” moltissimi fan di Britney hanno cominciato a preoccuparsi per la vita della cantante lanciando l’hashtag #freebritney. Anche oggi che la Spears è finalmente libera dalla custodia del padre e ha potuto risposarsi, i suoi ammiratori tendono a essere molto protettivi nei suoi confronti, ma a volte esagerano.

Perché i fan di Britney hanno chiamato la Polizia?

Dal momento che per anni Britney non ha potuto rilasciare interviste alla stampa senza il controllo di suo padre, l’unico modo che i fan hanno sempre avuto per interagire con la cantante era Instagram.

Proprio su IG, infatti, la cantante ha sempre postato video in cui balla e selfie di vario tipo. Essendo un “canale preferenziale” per comunicare con la sua fan base, il profilo IG di Britney era costantemente monitorato.

La crisi si è scatenata quando Britney ha cancellato il proprio profilo Instagram praticamente senza preavviso. I fan, preoccupatissimi per la “sparizione” dai social della propria beniamina hanno deciso di allertare le forze dell’ordine che, ovviamente, si sono precipitate a casa sua.

Invece di ringraziare i suoi fan per l’attenzione nei suoi confronti, Britney però è diventata una furia: “È stata davvero una cosa fuori luogo. Adoro i miei fan ma quelli che lo hanno fatto non sono dei veri fan e onestamente ho pensato che fosse un modo per farmi fare brutta figura!”

La cantante ha poi spiegato di aver chiuso il proprio profilo Instagram a causa dei messaggi di odio che ogni giorno arrivano sul suo profilo. Si tratta di messaggi in cui degli estranei le dicono che sembra una pazza oppure “un’idiota che balla”.

Non riuscendo più a sostenere questa pressione mediatica Britney ha deciso di “prendersi una pausa” dai social. La reazione dei suoi fan è stata davvero esagerata?