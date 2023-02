WhatsApp lancia i nuovi avatar! Ecco come si potranno creare e utilizzare

Le sorprese di Whatsapp non finiscono mai: il nuovo aggiornamento ci permetterà di creare nuovi avatar! Come fare e come utilizzarli

Non delude mai in termini di aggiornamenti e perfezionamento questa app considerata una delle migliori e più amate al mondo. Sono moltissime le novità introdotte dai recenti aggiornamenti, ma una promette di entusiasmare davvero gli utenti. A quanto pare Whatsapp ci darà la possibilità di creare nuovi avatar: come fare e per cosa potremo usarli.

Per chi non avesse idea di cosa stiamo parlando, andiamo prima a scoprire cosa sono questi “Avatar“. Si tratta, in parole semplici, di un disegno versione “cartoon” di un soggetto, quindi potremo realizzarne uno a nostra immagine e somiglianza. Come funzionano e per cosa avremo modo di utilizzarli? Ve lo spieghiamo subito.

Whatsapp, la novità: arrivano i nuovi Avatar, come potremo usarli

A quanto pare questa entusiasmante novità è legata all’aggiornamento numero 23.2.75 e, come sempre, si tratterà di un cambiamento graduale che si estenderà poi a tutti gli utenti ma che, al momento, sembra interessare in primo luogo gli IPhone.

Cosa ci permetterà di fare? A quanto pare di creare un nostro avatar personalizzato! Un’immagine davvero realistica e particolare di noi stessi che potremo sfruttare in tanti modi diversi.

Il procedimento per realizzarne uno è davvero molto semplice, basterà recarsi nelle impostazioni e, se l’aggiornamento è già disponibile sul nostro telefono, seguire i vari step e scegliere le caratteristiche che vogliamo dare al nostro soggetto.

Come si potranno utilizzare? Prima di tutto potremmo salvarli come stickers, quindi potremo crearne svariati con le espressioni più particolari e farli diventare una sorta di emoticon personalizzati. La cosa bella, poi, è che sarà possibile servirsene come immagine del profilo, ovvero la foto che appare accanto al nostro nome.

Per chi è in possesso di un IPhone ma non ha ancora avuto accesso a questa novità, c’è la possibilità di verificare sul PlayStore di star utilizzando l’ultima versione di Whatsapp e, in caso contrario, di procedere all’aggiornamento.

Siamo certi che tutti gli utenti di questa app non vedono l’ora di provare la novità, sebbene molti dovranno aspettare che venga resa disponibile anche su Android. Come sempre, Whatsapp lascia a bocca aperta e riesce a distinguersi da tutti i competitor.