PosteMobile, nuova super offerta per febbraio: 150 gb a prezzo stracciato

È davvero imperdibile la nuova offerta di PosteMobile in arrivo a febbraio 2023, potrete avere a disposizione ben 150 Gb ad un prezzo incredibile

Nelle ultime settimane diversi operatori hanno lanciato nuove e super convenienti offerte per i loro affezionati clienti e per coloro che deciso di iniziare a farne parte. La concorrenza è sempre moltissima ed è per questo che i vari gestori pensano continuamente a novità e offerte per migliorare il servizio e catturare l’attenzione, anche PosteMobile ha pensato ad una super offerta.

La nuova proposta di febbraio di PosteMobile per coloro che intendono cambiare la propria offerta è davvero interessante. Nei giorni scorsi il noto gestore ha lanciato una nuova e più economica versione dell’offerta PosteMobile Creami Extra Wow 150.

Coloro che lo vorranno potranno attivare questa super offerta ad un prezzo davvero stracciato, decisamente più basso del solito. Il costo per averla è di 8,99 euro, la versione precedente costava un euro in più.

Super offerta PosteMobile offre 150 GB ad un prezzo super conveniente, come si attiva la promozione

È importante però puntualizzare che questa speciale ed economica offerta può essere attivata solo online. Potranno attivarla non solo i nuovi clienti che decidono di attivare un nuovo numero di telefono ma anche gli affezionati clienti di PosteMobile.