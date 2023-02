Chi è Raiz, cantante delle colonne sonore di Mare Fuori (e non solo)

Originario di Napoli, classe 1967, Raiz è la voce delle colonne sonore di Mare Fuori, ma non solo: chi è il celebre cantante, tutti i dettagli

Chiunque si sia appassionato alla celebre serie televisiva Rai avrà ascoltato la sua splendida voce fare da sfondo a scende emozionanti. Raiz è un cantante amatissimo e di grande talento, originario del napoletano, ma la sua carriera va oltre il semplice panorama musicale. Andiamo a scoprire qualche dettaglio che lo riguarda: chi è, tutti su di lui.

Il cantautore napoletano, vero nome Gennaro della Volpe, all’età di sette anni, si è trasferito a Milano per un lungo periodo assieme alla famiglia. Tornato nella città d’origine all’età di tredici anni, ha conseguito il diploma al liceo classico. Da sempre, la musica è una grande passione per Raiz e muove i primi passi nell’ambiente come voce degli Almamegretta. La sua carriera, però, è ricca di successi non solo musicali.

Chi è Raiz, il celebre cantautore: scopriamo qualcosa di lui

Una voce straordinaria, un talento innegabile. Raiz vanta collaborazioni con artisti iconici del panorama musicale. Pino Daniele, Nino D’Angelo, Teresa De Sio per citarne alcuni. Ha anche preso parte a “Brecht’s Dance”. Il pubblico televisivo conoscerà bene la sua voce, poiché fa spesso da sfondo alle vicende di una serie tv che sta spopolando: Mare Fuori.

Ciò che molti non sanno riguardo all’artista è che la sua carriera non si è limitata all’ambito musicale. Raiz, infatti, è anche un attore di talento. Per citare alcuni format a cui ha preso parte basti pensare a “I bastardi di Pizzofalcone 3”, “Tatanka” e lo stesso “Mare Fuori”.

L’artista, inoltre, ha anche scritto un libro, che è stato pubblicato da Mondadori, dal titolo “Il bacio di Brianna”. Com’è facile intuire, Raiz è uno di quegli artisti versatili capaci di cimentarsi con successo in ogni campo.

Sbirciando il suo profilo Instagram ufficiale, seguito da oltre ventimila follower, ci accorgiamo di quanto amato e apprezzato sia dal pubblico italiano sempre pronto a sostenerlo in ogni nuovo progetto.

Non resta che scoprire quali altre sorprese ci riserverà questo straordinario talento artistico che con la sua magnifica voce è ormai entrato di diritto nel cuore degli italiani, confermandosi un grande interprete.