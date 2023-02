Perché in amore facciamo sempre gli stessi errori? La verità

Avere la sensazione di fare sempre gli stessi errori in amore è molto comune, come se non imparassimo mai. Ma è davvero così?

Il fatto che in amore ci ritroviamo ad avere accanto sempre lo stesso tipo di partner e ad avere sempre lo stesso tipo di discussioni può essere davvero frustrante.

Quando questo accade (e accade fin troppo spesso) ci convinciamo che siamo sfortunati in amore e che capitano tutte a noi.

Le cose in realtà non stanno esattamente così. Magari abbiamo incontrato un partner che non era davvero come fingeva di essere, oppure siamo stati traditi: quella magari è sfortuna. Nella maggior parte dei casi però siamo noi stessi a boicottare il successo delle nostre relazioni sentimentali e non ce ne rendiamo conto.

Si può smettere di fare sempre gli stessi errori in amore?

Una delle grandi verità della vita è “sbagliando si impara”. Se questo motto è perfettamente vero in moltissimi ambiti della nostra esistenza, come ad esempio il lavoro o la scuola, sembra che in amore non funzioni.

Perché in amore non siamo in grado di imparare dai nostri errori? Il motivo è tanto semplice quanto duro da accettare: non analizziamo le nostre azioni in maniera oggettiva.

Dopo l’ennesimo fallimento in amore dovremmo fermarci e riflettere su quello che è appena accaduto e che, magari, si è ripetuto altre volte in passato.

A questo punto dovremmo chiederci quali sono i fattori che hanno portato la situazione a ripresentarsi. Tra le possibili cause ci sono:

I nostri partner sono tutti uguali

Se tutti i partner che abbiamo avuto più o meno si assomigliano significa che inconsciamente cerchiamo sempre un certo tipo di persona. Se però ogni volta litighiamo con quella persona e la coppia si rompe significa che forse non è davvero il tipo di persona giusto per noi.

Non cerchiamo davvero l’amore ma altro

Se passiamo da una storia all’altra e magari con partner che si assomigliano tutti, significa che molto probabilmente non lo facciamo per amore, ma perché siamo alla disperata ricerca di qualcosa.

Per esempio potremmo essere alla ricerca di una figura genitoriale che ci rassicuri, che ci appoggi o che ci protegga. Potremmo essere alla ricerca di qualcuno da cui ricevere adorazione incondizionata perché ci piace sentirci importanti.

Abbiamo solo paura di restare soli

Chi passa da una storia all’altra molto velocemente molto probabilmente ha solo paura di non potersela cavare da solo e quindi ha bisogno di avere sempre qualcuno vicino che lo sostenga, che lo aiuti o solo che gli faccia guadagnare lo status di “fidanzato” che è meglio di “single”.

Il problema è che chi crea una coppia per risolvere i propri problemi personali non avrà mai una vita sentimentale felice e sarà destinato a ripetere sempre gli stessi errori. Per questo motivo è fondamentale fermarsi a riflettere e analizzare il proprio comportamento per capire cosa cerchiamo davvero.

Solo capendo quali sono le vere cause del nostro comportamento potremo finalmente evitare di ripetere gli errori che ci rendono infelici.