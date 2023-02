Tutte le curiosità più incredibili sulle canzoni in gara a Sanremo 2023

Mentre il Festival di Sanremo 2023 si avvia alla finale, ecco tutte le curiosità più sorprendenti sulle canzoni in gara nella 73esima edizione.

Non lascia sorpresi più di tanto l’incredibile risposta in dati di share che il Festival di Sanremo 2023 sta ottenendo. Come lo stesso direttore artistico Amadeus ci tiene orgogliosamente a ricordare più volte, non sono mancati i picchi di 16 milioni di telespettatori, dimostrazione che il pacchetto si conferma vincente.

Della kermesse musicale piace parlare da ogni punto di vista, tra gossip e imprevisti che tengono viva l’attenzione di pubblico e media. Ma le protagoniste, si sa, restano pur sempre le canzoni. In attesa dell’ormai vicinissima finale di sabato 11 febbraio, è il momento di fare il punto della situazione sulle 28 proposte in gara.

Non si parla di gradimenti e votazioni, che ormai sembrano decretare con quasi assoluta certezza la vittoria di Marco Mengoni. Ma più che altro di curiosità che riguardano proprio i brani presentati sul palco dell’Ariston dagli artisti in questa vulcanica edizione.

Molti non sanno, ad esempio, che “L’addio” cantata dai Coma_Cose ha lo stesso titolo di un brano omonimo proposto nel lontano 1970 da Lucia Rizzi e Michele. Ma non è tutto, perché nei testi del 2023 si portano per la prima volta sul palco di Sanremo dei termini mai utilizzati prima nella storia, come “diapositive” o “hangover“. Ma qual è invece, il brano più lungo tra i 28?

Cose da sapere sulle canzoni di Sanremo 2023: le curiosità

Dopo la serata dei duetti si passerà all’ascolto finale delle canzoni in gara, con un’ultima votazione che prevedrà un podio da 5 artisti. Ma quali sono le particolarità sui brani proposti a Sanremo 2023 che ancora non conoscevamo? Possiamo partire dalla lunghezza dei titoli. Ce n’è uno che è davvero minimo e composto da sole 3 lettere: si tratta di “Due” cantato da Elodie.

LEGGI ANCHE: Tutto quello che sappiamo sulla feroce lite dietro le quinte di Sanremo

Al contrario invece, ce n’è una con un titolo molto più lungo, tanto da superare tutti gli altri. Parliamo di “Quando ti manca il fiato” con le sue 20 lettere, brano proposto da Gianluca Grignani. Per quanto riguarda la lunghezza del testo, il più “striminzito” è quello di Anna Oxa, che canta “Sali (Canto dell’anima)”, composto da sole 149 parole totali. La più lunga delle canzoni in gara nella kermesse è invece quella di Madame.

Con un testo in pieno suo stile, ricco di strofe veloci e pienissime, associate ad un ritmo incalzante, la giovanissima artista raggiunge con la sua “Il bene nel male” le 463 parole. Gli artisti italiani si confermano un popolo di romanticoni. La parola più utilizzata in tutte le canzoni di Sanremo 2023 è “amore“, che compare per ben 39 volte, alla pari con “cuore/i“.