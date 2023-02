Chi è Clara Soccini, la Crazy-J di Mare Fuori 3: tutto su di lei

Clara Soccini nel cast della terza stagione di Mare Fuori, tutto quello che c’è da sapere sull’attrice che interpreta Crazy-J

Approda una nuova attrice nel cast di Mare Fuori 3, si tratta di Clara Soccini. Vestirà i panni di Giulia, detta Crazy-J, conoscete l’attrice? Fino ad ora si è fatta conoscere più per la sua carriera musicale che per quella legata al mondo della recitazione.

Nella serie tv si farà notare per via del suo particolare e strano carattere, per via del suo cinismo disturberà non poco il rapporto che si è creato tra le ragazze di Mare Fuori. Il reato commesso da Crazy J è quello di rissa aggravata, fa parte di una milanese gang femminile.

Giulia è molto diversa dalle ragazze che si trovano nell’IPM, riceverà non poche critiche per via del suo look. La ‘nuova’ ragazza si presenta infatti con outfit particolari e un make up in stile dark. Durante la messa in onda degli ultimi episodi si capirà ciò che l’ha resa così distaccata e fredda, nasconde infatti un segreto che riguarda il suo passato.

Ecco chi è Clara Soccini, cosa si sa sull’attrice

Clara Soccini è nata a Travedona Monate, in provincia di Varese, nel 1999 ma la data esatta di nascita non è nota. Per realizzare i suoi sogni di cantante e modella all’età di 18 anni si è trasferita a Milano, fino ad ora si è fatta conoscere solo per la sua carriera musica.

Mare Fuori rappresenta il suo debutto nel mondo della recitazione, questa infatti è la sua prima esperienza come attrice. Nel 2020 ha esordito come cantante con il nome d’arte CLARA con il singolo Io e Te cantato insieme a Nicola Siciliano. Ha poi pubblicato il suo primo singolo Freak, seguito da altri tre brani: Ammirerò, Bilico e Il tempo delle mele.

Clara Soccini è attiva anche sui social, la visibilità ottenuta grazie a Mare Fuori sta facendo aumentare il suo seguito, sul suo profilo Instagram conta oggi più di 33mila follower. Anche su TikTok è molto seguita. Lei ha però rivelato che cerca di non trascorrere troppo tempo sui social perché pensa che andrebbero presi con leggerezza.

Per quanto riguarda invece la sua sfera sentimentale ad oggi l’attrice sembra essere single. Qualche tempo fa si vociferava di un presunto flirt con Sangiovanni, ma era una fake news, il cantante infatti è ancora fidanzato con la ballerina Giulia Stabile.