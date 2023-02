È ufficiale, su Netflix arriverà il film di One Piece! Cosa sappiamo finora?

Dopo anni di annunci, smentite, informazioni contraddittorie e leak fuorvianti, sembra che Netflix sia davvero pronta a mandare in onda l’adattamento live-action del capolavoro giapponese manga e anime One Piece.

Il manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda è oggi uno dei franchising più seguiti e amati nella storia del genere. Le avventure di Monkey D. Luffy, il ragazzo pirata il cui corpo ha acquisito le proprietà della gomma dopo aver involontariamente mangiato il frutto del diavolo, diventeranno quindi finalmente una serie con attori veri.

Mokey è alla ricerca di un mitico tesoro conosciuto come “One Piece” e s’impegna per diventare il prossimo re dei pirati in un mondo in cui gli oceani hanno uno spazio incredibilmente vasto, e oltre agli umani è possibile incrociare molte altre razze, fra cui giganti, nani e uomini-pesce.

Già dal 2017 si è cominciato a parlare di un riadattamento in live-action del manga One Piece. Ma nessuna notizia effettiva è trapelata fino al 2020, quando si è capito che una società di produzione (la Tomorrow Studios) stava cominciando a lavorare per la realizzazione della serie e che Netflix era interessata a comprare i primi dieci episodi.

L’anno scorso si è parlato tanto di questa fantomatica produzione, chiamata con il nome in codice di Project Roger. Nel novembre 2021, poi, è stato annunciato il casting. Tra gli attori principali c’è Iñaki Godoy nei panni di Monkey D. Luffy. Poi ci sono Mackenyu nei panni di Roronoa Zoro, Emily Rudd nei panni di Nami, Jacob Romero Gibson nelle vesti di Usopp e Taz Skylar che dovrebbe interpretare Sanji.

Nel marzo 2022, Netflix ha annunciato altri nomi di attori coinvolti: Morgan Davies nelle vesti di Koby, Ilia Isorelýs Paulino come Alvida e Aidan Scott come Helmeppo. Poi sono stati annunciati anche Jeff Ward come Buggy, McKinley Belcher III come Arlong, Vincent Regan come Garp e Peter Gadiot come Shanks.

Quando uscirà One Piece su Netflix?

In base ai trailer non ufficiali e ai leak finora divulgati, sembra però che i fan del manga non siano troppo entusiasti dell’adattamento. Ogni particolare è importante per i fan accaniti, e basta un dettagli fuori posto per farli insorgere.

La serie uscirà ufficialmente nel 2023. Le riprese e le fasi di post produzione sono ufficialmente terminate negli scorsi mesi. Eppure non si conosce ancora la data ufficiale in cui la serie sarà rilasciata. Su alcuni siti circola però la data del 31 agosto 2023, indicata da alcuni insider come termine più probabile per la partenza in streaming dell’atteso prodotto.

Bisogna fidarsi? In realtà, da parte di Netflix non c’è stato alcun annuncio ufficiale e neanche da parte di Eiichiro Oda o della produzione giapponese. Quindi potrebbe anche darsi che la serie arrivi un po’ prima, o al massimo in autunno.