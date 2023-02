Vodafone, maxi offerta in vista di San Valentino: approfittane subito

Una maxi offerta imperdibile messa a disposizione da Vodafone in occasione di San Valentino: di che si tratta, approfittane!

Cellulari e internet sono oggi il nostro mezzo di comunicazione preferita. Non sorprende, dunque, che ogni utente decida di affidarsi al gestore che preferisce e capace di mettere a disposizione il pacchetto ideale tenendo conto di costi e necessità. In occasione di San Valentino, Vodafone sorprende i suoi clienti: maxi offerta da non perdere, approfittane!

I moderni smartphone ci consentono davvero di fare di tutto. L’accesso a internet, poi, ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere le relazioni, lavorare, gestire le incombenze quotidiane. In occasione della festa degli innamorati Vodafone, una delle reti più apprezzate dagli utenti, ha deciso di scendere in campo con un’offerta straordinaria. Di che si tratta?

Vodafone, maxi offerta per San Valentino: non perdertela!

Sono molti i pacchetti offerti da questa rete e pensati per le esigenze più disparate. Ci sono quelle che raggruppano rete fissa e mobile, quelle adatte ai giovani under 35, insomma, la scelta è ampia.

Vodafone, però, ha deciso di sorprendere ancora i suoi utenti, in occasione di San Valentino. A quanto pare, infatti, i nuovi clienti che andranno a scegliere Vodafone Red Pro, anche passando da un altro gestore, avranno diritto ad un cospicuo “regalo”.

Di che si tratta? Della possibilità di sfruttare 100 giga al mese di traffico per un intero anno e poi 50 giga mensili, a quanto pare, fino a data da destinarsi. Ovviamente, coloro che sottoscriveranno questo tipo di contratto avranno anche diritto all’interno pacchetto dell’offerta, come minuti e sms illimitati.

Il costo dell’offerta è di 14,99 euro a cui si sommeranno, 6,99 euro come costo di attivazione per il pacchetto di San Valentino che andrà a cumularsi alla sottoscrizione dell’offerta e della nuova SIM o della portabilità.

Si tratta sicuramente di un’occasione da non perdere, tenendo conto che i Giga per la navigazione non bastano mai visto l’uso che facciamo, oggi, dei nostri dispositivi. In questo modo avremo a disposizione una copertura che ci garantisce di non rimanerne mai sprovvisti e di poter usare il nostro smartphone fuori casa senza preoccuparci.

La possibilità di aderire all’offerta dovrebbe iniziare già da oggi, 6 Febbraio e chiunque, dunque, deciderà di passare a Vodafone o acquistare una nuova SIM di questo gestore potrà scegliere di usufruirne.