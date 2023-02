Occhiaie: il rimedio della nonna che fa davvero la differenza

By

Volete finalmente dire addio a quelle fastidiose e antiestetiche occhiaie? Questo rimedio della donna è davvero sorprendente

Le occhiaie sono da sempre un antiestetico inestetismo che infastidisce non poco sia dagli uomini che dalle donne. A causarle possono essere diversi fattori, tra questi: stress eccessivo, mancanza di sonno, stile di vita sbagliato, alimentazione scorretta e molto altro ancora.

Quando compaiono sotto gli occhi inevitabilmente spengono lo sguardo e lo rendono meno bello e affascinante. Per combatterle potete ricorrere a diversi trattamenti, in commercio trovate infatti moltissimi prodotti davvero efficaci.

Le occhiaie possono essere trattate anche con infallibili rimedi naturali, ce n’è uno della ‘nonna’ che fa davvero la differenza per via della sua efficacia. Di cosa si tratta? Delle classiche fettine di cetriolo sugli occhi, una scena vista anche in moltissimi film.

Questo rimedio della nonna è pazzesco contro le occhiale, ecco come metterlo in pratica

Il cetriolo ha importanti proprietà idratanti, tonificanti e decongestionanti che apportano incredibili benefici alla pelle ed è un rimedio pazzesco contro borse e occhiaie sotto gli occhi che inevitabilmente appesantiscono lo sguardo.

Moltissimi prodotti che si trovano in commercio sono proprio a base di cetriolo. Questo perché ha un elevato contenuto di zinco, un minerale capace di decongestionare il tessuto epidermico e ridurre le macchie scure.

Questo prezioso ortaggio è un ottimo rimedio idratante e contiene molte vitamine che grazie alla loro azione antiossidante sulla pelle la rendono più luminosa, tonica e fresca. Come si utilizza per contrastare le occhiaie?

Per realizzare una decongestionante e defaticante maschera vi basteranno solo due fette di cetriolo che dovrete semplicemente posizionare sulle palpebre e lasciarle in posa per almeno un quarto d’ora. Trascorso questo tempo rimuovetele, avvertirete subito una piacevole sensazione di freschezza e sollievo.

Dopo aver messo in pratica questo antico e naturale rimedio della nonna non potrete più farne a meno, i benefici che è in grado di apportare alla pelle sono infatti incredibili.

Oltre ad essere un ottimo rimedio contro le occhiaie il cetriolo grazie alle sue proprietà può essere anche utilizzato come detergente per purificare l’epidermide. Infatti, è in grado di eliminare ogni impurità donando alla pelle un aspetto decisamente più luminoso e levigato.