Dai Pooh ai Maneskin: tutto quello che non quadra sulle esibizioni dei superospiti a Sanremo

I Pooh e i Maneskin a Sanremo sono stati salutati come due band superospiti, simbolo di due generazioni estremamente diverse.

Nonostante l’enorme successo di entrambe le formazioni, e le loro performance assolutamente spettacolari sul palco dell’Ariston, alcuni comportamenti hanno fatto allarmare gli amanti del gossip.

A scatenare la curiosità e le domande dei telespettatori, nel caso dei Pooh, è stata l’improvvisa scomparsa di Riccardo Fogli dal palcoscenico, mentre durante l’esibizione dei Maneskin qualcuno ha visto i segni di una crisi.

Nel caso dei Pooh a fare luce sulla propria “sparizione” dal palco è stato proprio Riccardo Fogli, che in un’intervista ha spiegato di entrare sempre in punta di piedi nel suo vecchio gruppo.

Come sanno i veri fan dei Pooh, infatti, da un certo punto in poi Fogli ha intrapreso la carriera solista ma non è andata benissimo. Negli ultimi anni, anche a causa di debiti e difficoltà economiche di varia natura, Fogli si è buttato nel reality e a causa di bestemmie e linguaggio inappropriato ha avuto spesso problemi.

Proprio per non voler “ingombrare” la scena, quindi, Fogli ha deciso di esibirsi sempre alle spalle degli amici e non al centro del palcoscenico, inoltre ha tentato di “dileguarsi” prima del termine dell’esibizione. A richiamarlo sul palcoscenico, per fargli capire che era assolutamente il benvenuto, sono stati i Pooh e naturalmente il direttore artistico del Festival.

L’elefante nella stanza: dopo i Pooh la crisi dei Maneskin

Le voci di una profonda crisi nella band romana si susseguono da diverse settimane. Secondo i soliti “bene informati” le cause degli attriti sarebbe una certa freddezza tra Victoria e Damiano, la cui complicità è stata in passato un pilastro della popolarità della band.

Da tempo si sussurra infatti di un’insanabile gelosia o antipatia tra Victoria e Giorgia, la fidanzata di Damiano che fa coppia fissa con il cantante da ormai cinque anni.

Le voci hanno ricominciato a circolare pesantemente dopo l’esibizione di Sanremo 2023, che è sembrata lontana anni luce da quella dell’anno scorso.

Se nel 2022 Damiano si era commosso fino alle lacrime ed era stato abbracciato sul palcoscenico da Amadeus, quest’anno i ragazzi sembravano assenti, quasi distaccati e disinteressati a quello che stava accedendo intorno a loro. Fin dalla loro entrata hanno dato l’impressione di essere piuttosto nervosi e, nelle storie pubblicate sull’account Instagram di Sanremo, dopo l’esibizione sembravano avere solo molta fretta di andar via.

In pratica, si sono limitati a fare un grandissimo show e ad andare a casa, interagendo pochissimo con il pubblico e con lo stesso Amadeus.

Anche le interazioni sul palcoscenico di Vic e Damiano non hanno convinte e sembrano ormai far parte di un copione che i ragazzi mettono in scena ormai in modo meccanico.