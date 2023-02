Se hai il reflusso gastroesofageo smetti subito di mangiare questi cibi!

By

Se soffri di reflusso gastroesofageo è molto importante sapere quali sono i cibi che puoi mangiare e quelli che invece devi subito eliminare per stare meglio

Il reflusso gastroesofageo o reflusso gastrico è un fenomeno che si manifesta quando i succhi gastrici risalgono all’esofago dallo stomaco, nei casi più gravi raggiunge anche la gola. C’è chi ne soffre ogni tanto e chi deve farci i conti quotidianamente, quando il disturbo diventa cronico c’è un malfunzionamento del cardias.

Sono diversi i fattori che possono compromettere il corretto funzionamento del cardias, cioè la valvola impedisce la risalita del cibo dallo stomaco. Alcuni sono:

stress

obesità

gravidanza

asma

fumo di sigaretta

alimentazione scorretta

Quando il disturbo diventa cronico è importante rivolgersi ad uno specialista, sarà infatti il medico a prescrivervi la giusta terapia farmacologia adatta al vostro caso. Oltre a questa è anche necessaria un’adeguata terapia dietetica. Quali alimenti evitare e quali invece si possono mangiare quando si soffre di reflusso gastroesofageo

Alcuni alimenti sono vietati quando si soffre di reflusso gastroesofageo, specie quelli ricchi di grassi come formaggi grassi, cibi fritti, tanto olio, carni rosse grasse e molti altri ancora. Questi per essere digeriti necessitano di molto tempo, restando a lungo nello stomaco riducono il tono muscolare del cardias e aumentano notevolmente la produzione di succhi gastrici.

Da eliminare anche:

cioccolato

pomodori crudi

menta

superalcolici

bibite a base di caffeina e bibite gassate

spezie come peperoncino, pepe, curry ecc.

reflusso gastroesofageo a tavola è meglio prediligere alimenti magri e ricchi di proteine perché la fase di digestione è più semplice e rapida, la verdura fresca, la frutta povera di acido citrico come pere, mele, frutti di bosco e banane e i cereali integrali con un basso contenuto di grassi. Le fibre che i cereali contengono assorbono utilmente i succhi gastrici che si accumulano nello stomaco contrastando in modo considerevole il reflusso gastroesofageo. In caso dia tavola è meglio prediligere alimenti magri e ricchi di proteine perché la fase di digestione è più semplice e rapida, la verdura fresca, la frutta povera di acido citrico come pere, mele, frutti di bosco e banane e i cereali integrali con un basso contenuto di grassi. Le fibre che i cereali contengono assorbono utilmente i succhi gastrici che si accumulano nello stomaco contrastando in modo considerevole il reflusso gastroesofageo.

È fondamentale sapere che dopo aver mangiato chi soffre di questo disturbo non deve mai andare a letto subito perché in questo modo la comparsa dei sintomi sarà decisamente più probabile. La posizione orizzontale favorisce infatti la risalita dei cibi dallo stomaco verso l’esofago. Il consiglio è quello di attendere almeno due ore prima di sdraiarsi per permettere allo stomaco di digerire ciò che avete mangiato.