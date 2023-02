INPS | Identità digitale più sicura: nuove misure per bloccare truffe e furti di dati

La tutela della privacy è fondamentale: INPS avvisa gli utenti, nuove misure per bloccare truffe e furti di dati, identità digitale più sicura

Oggigiorno siamo abituati a servirci di internet, di piattaforme online e simili per ogni sfera della nostra vita. Che si tratti del privato o del lavoro, la digitalizzazione ha cambiato il nostro modo di gestire ogni cosa. INPS introduce nuove misure per prevenire tentativi di truffe e furti di dati: l’avviso agli utenti, l’identità digitale sarà più sicura.

Troppo spesso, come ben saprete, sono giunte notizie di tentativi di frodi online che, talvolta, sono andate a buon fine e hanno visto i dati sensibili o i risparmi dei cittadini diventare preda dei criminali online. Per questo tutelare gli utenti è fondamentale per le diverse piattaforme e soprattutto per l’INPS. Andiamo allora a vedere quale novità sarà introdotta a breve in questo senso.

Identità digitale più sicura, l’INPS avvisa gli utenti: la novità

Si tratta di truffe subdole delle quali a volte ci rendiamo conto quando è troppo tardi. Semplici sms o mail che sembrano veritiere, perfettamente identiche a quelle ufficiali e che, invece, mirano a rubare i nostri dati personali per scopri criminali.

Per garantire maggiore privacy e tutela ai suoi utenti, l’INPS ha diramato un avviso sull’omonimo portale, spiegando che a breve sarà introdotta una novità importante. Spieghiamo nel dettaglio di cosa si tratta.

A quanto pare, nel corso delle prossime settimane, chiunque proverà ad accedere al nostro profilo INPS con un’utenza diversa da quella ufficiale, di cui ci serviamo solitamente, dovrà fare i conti con un ulteriore step di verifica e riconoscimento.

Quando il tentativo di accesso, infatti, non sarà riconosciuto dal portale, per poter proseguire ci sarà inviato un codice tramite i recapiti che abbiamo comunicato in fase di registrazione, da immettere nel sistema. Si tratterà di un codice temporaneo, valido solo per quell’accesso. Una sorta di “verifica dell’identità”, come lo ha definito lo stesso ente.

In contemporanea, saremo informati in tempo reale dell’accesso al nostro profilo attraverso una comunicazione che avverrà sempre ai recapiti che noi stessi abbiamo comunicato, che si tratti di mail, sms o PEC. Un ulteriore tentativo di proteggere gli utenti e di prevenire i furti di dati, troppo comuni e frodi di ogni genere che di sicuro potrebbe fare la differenza.