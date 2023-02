Tutto quello che sappiamo sulla feroce lite dietro le quinte di Sanremo

By

Una lite misteriosa dietro le quinte di Sanremo 2023: nella notte gli investigatori di Twitter hanno tentato di svelare il mistero.

A metà della terza serata di ieri 9 Febbraio 2023 sui social è cominciata a circolare una notizia inquietante.

Secondo quanto riportato da voci di corridoio, poi smentito da voci ufficiali (che non hanno convinto nessuno) due big si sarebbero lanciati contro acqua e bicchieri dietro le quinte. Il motivo sarebbe stata una furiosa lite per motivi non meglio identificati ma di sicuro banali.

Tutto sarebbe avvenuto poco prima dell’esibizione di Elodie, la quale ha suscitato involontariamente l’ilarità del pubblico di twitter: la cantante infatti ha optato per un look wet e super glow, cioè i suoi capelli avevano un effetto bagnato e la pelle era cosparsa d’olio per farla brillare sotto i riflettori.

Per questo motivo molti hanno scherzato sul fatto che forse, mentre dietro le quinte volavano bicchierate d’acqua, la povera Elodie ci si fosse trovata nel mezzo.

I protagonisti della lite dietro le quinte di Sanremo 2023

Tutte le notizie che sono circolate in merito alla bagarre che avrebbe convolto due dei cantanti in gara sono assolutamente non confermate, ma ad un certo punto dai “cinguettii” che arrivavano da dietro le quinte sono emerse due iniziali.

Il furioso litigio avrebbe coinvolto due artisti i cui nomi iniziano per A. e M.

Il pensiero è andato immediatamente ad Anna Oxa e Madame, soprattutto conoscendo il carattere piuttosto focoso di quest’ultima e le polemiche sui vaccini (che non ha fatto).

Secondo una versione non confermata – ma divertentissima – la Oxa avrebbe detto a Madame “Ma vaccinati, figlia mia” e la giovane rapper le avrebbe risposto aggressivamente di “farsi i fatti suoi”. A quel punto, sempre secondo il copione non confermato, sarebbero volati acqua e bicchieri.

Mentre sul web tutti si affannavano a scoprire la verità, Selvaggia Lucarelli ha commentato: “Quindi qualcuno ha litigato ma non si sa chi, forse la capa degli elfi con la capa della gang” dove ovviamente “la capa degli elfi” sarebbe Anna Oxa, con il suo look alla Galadriel e “la capa della gang” sarebbe Madame l’attaccabrighe.

Nel momento in cui la notizia è circolata Anna Oxa ha fatto sapere tramite il suo staff social che si tratta di “un ennesimo tentativo di diffamazione ai suoi danni”.

Lo staff di Madame avrebbe poi puntualizzato che Madame ammira molto la Oxa e l’ha addirittura scelta come capitano per la sua squadra del Fantasanremo.

Qualcuno ha poi fatto notare che è molto difficile che le due si siano incontrate davvero dietro le quinte a causa del fatto che si sono esibite a grande distanza temporale l’una dall’altra.

Quello che è certo è che qualcosa è accaduto e che la scaletta è stata sconvolta più volte, per esempio facendo esibire Massimo Ranieri molto prima del previsto. Inoltre, sempre come ha giustamente notato la Lucarelli, ad un certo punto Gianni Morandi è sparito (forse per calmare gli animi) e poi ha chiesto più e più volte alla Oxa se fosse a posto e si sentisse bene.