Ragazza muore per un tiramisù: era stato richiamato dal Ministero della Salute

Una ragazza muore dopo aver mangiato un tiramisù che il Ministero della Salute aveva richiamato dal mercato.

Il prodotto è ancora in commercio, quindi molte confezioni sono ancora in circolazione. Fortunatamente il prodotto non risulta mortale per la maggior parte dei consumatori.

La ragazza che lo ha consumato, però, è stata vittima di una sfortunata serie di coincidenze e purtroppo ha perso la vita all’Ospedale San Raffaele di Milano a seguito di uno shock anafilattico.

La ragazza e il suo fidanzato erano andati a mangiare in un ristorante specializzato in piatti vegani a Milano. Non si trattava di una scelta casuale: i due erano clienti abituali del locale perché la ragazza aveva delle pesanti intolleranze che la costringevano a non mangiare latticini.

Per questo motivo, dopo aver mangiato un panino, la ragazza ha ordinato un tiramisù vegano che, però, non era stato prodotto in proprio dal ristorante. Si trattava infatti di una confezione di prodotto industriale che può essere comunemente acquistato nei supermercati.

La sfortuna ha voluto che proprio quella marca di Tiramisù fosse stata richiamata dal mercato a causa di tracce di latte presenti in un determinato lotto di prodotti. La confezione servita alla ragazza faceva parte proprio del lotto contaminato dalla presenza di latticini e questo le ha portato un fortissimo malessere.

Purtroppo la ventenne è morta al San Raffaele per shock anafilattico dopo il ricovero senza che i medici riuscissero a fare nulla. Si è scoperto solo in un secondo momento che il panino servito alla ragazza era stato farcito con mayonese che avrebbe dovuto essere vegana ma che conteneva tracce di uovo, al quale la giovane donna era anche allergica.

Molto probabilmente è stata la concomitanza delle due cose ad aver ucciso la sfortunata cliente del locale, ma la responsabilità dei gestori e dell’azienda che ha commercializzato il prodotto sono innegabili.

Il tiramisù che ha scatenato la reazione allergica nella ragazza ricoverata al San Raffaele è prodotto da GLG srl ed è venduto con il marchio Mascherpa tiramisù con la denominazione di tiramisù vegano.

Negli scorsi giorni il Ministero della Salute aveva ordinato il richiamo delle confezioni con scadenza 27/07/2023 a causa della presenza di proteine del latte. Tali proteine sono considerate un allergene che deve essere indicato nell’etichetta.

Dal momento che normalmente il prodotto non le contiene, quindi l’etichetta non lo riporta, l’etichetta apposta sulle confezioni di quello specifico lotto non rispecchia il prodotto il vero contenuto del prodotto. Per questo motivo il Ministero aveva imposto un richiamo che, però, non è riuscito a salvare la vita della giovane.