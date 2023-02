Quanto vincono i cantanti di Sanremo? La verità è sconvolgente

Sanremo 2023 è ufficialmente iniziato e già ha lasciato il segno: vi siete chiesti quanto vincono i cantanti? La verità è sconvolgente

Quando si parla di Sanremo non si può fare a meno di riconoscergli il merito di essere l’evento musicale per eccellenza del panorama artistico italiano. E anche quest’anno, giunto alla 73esima edizione, la prima serata ci ha dimostrato che le aspettative del pubblico non saranno deluse. Volete sapere quanto vincono i cantanti in gara? Resterete a bocca aperta, pochi conoscono questo dettaglio!

Il pubblico è sempre curiosissimo di scoprire chicche e retroscena su Sanremo e sui suoi partecipanti, sugli ospiti e sull’organizzazione in generale. Trattandosi di un evento così straordinario la cosa non stupisce. E allora andiamo a capire come funziona la gara e cosa si portano a casa i vincitori. Preparatevi a restare molto sorpresi!

Cosa vincono i cantanti a Sanremo: il retroscena che non tutti conoscono

Trattandosi di una gara, per l’appunto, viene spontaneo immaginare che il vincitore si porti a casa qualcosa, oltre al riconoscimento di essere arrivato primo. Bisogna prima di tutto ricordare, però, che a Sanremo, in totale, vengono assegnati altri cinque premi che andremo ad elencarvi subito.

Troviamo, infatti, il premio della critica, quello per il miglior testo, per la migliore composizione musicale e per la migliore interpretazione che riguarda la serata dedicata alle Cover. Chiariamo, adesso, un punto molto importante: tutti questi riconoscimenti sono “simbolici”. Cosa significa?

LEGGI ANCHE: Se Sanremo non è più in playback il merito è (anche) di Freddie Mercury

Che non c’è alcun compenso economico, nessun montepremi in palio, nessun premio in denaro per coloro che se li aggiudicano. Nemmeno il vincitore del Festival si porta a casa un corrispettivo in soldi.

Alcuni, adesso, storceranno il naso chiedendosi come sia possibile. Ebbene, la verità è che Sanremo offre una pubblicità straordinaria agli artisti che vi prendono parte, quella visibilità capace di generare un seguito immenso e dare o ricalcare una celebrità senza precedenti.

Basti pensare ai milioni di telespettatori che seguono il festival in tv, ai media, alla stampa e non si fa fatica a comprendere quanto questo possa fare la differenza nella carriera di un cantante. A quanto pare, agli artisti in gara viene riconosciuto una sorta di “rimborso spese” da parte della Rai per quanto può concernere le spese di viaggio e similari, ma niente premio in denaro, dunque.