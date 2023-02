Harry e Meghan all’incoronazione: ci saranno, ma con regole durissime

Mancano pochi mesi all’incoronazione di Re Carlo: pare che Harry e Meghan ci saranno, ma con regole durissime da rispettare

La monarchia inglese si sta preparando all’incoronazione di Carlo, succeduto alla compianta Regina Elisabetta, manca lo scorso anno. Un evento che, ovviamente, catalizzerà l’attenzione di tutto il mondo. Gli occhi sono puntati, ovviamente, anche su Harry e Meghan che, secondo le prime indiscrezioni, saranno presenti all’evento. Per loro, però, regole severe da rispettare.

La loro storia d’amore, al pari di quella di William e Kate, aveva fatto sognare il mondo. Poi, la decisione di lasciare il ruolo di membri attivi della famiglia reale e il trasferimento in America. Harry e Meghan hanno stravolto l’opinione pubblica con un’intervista a Oprah alla quale è poi seguito un documentario Netflix e un libro, “Spare” del Principe, nei quali raccontano il periodo difficile e doloroso che li avrebbe spinti a lasciare l’Inghilterra e la famiglia reale.

Una serie di eventi che hanno generato una situazione di grande tensione e acceso i riflettori sulla monarchia inglese. A pochi mesi dall’incoronazione di Carlo, cosa sappiamo della loro partecipazione a questa storia e iconica cerimonia.

Incoronazione di Re Carlo: le regole per Harry e Meghan

Secondo le prime indiscrezioni che sarebbero state rilasciate da una fonte interna al Palazzo al “Sun”, i Duchi di Sussex dovrebbero prendere parte alla cerimonia. Al momento, ovviamente, non ci sono ancora smentite o conferme in merito.

In quanto figlio del Sovrano, tuttavia, non si può negare che la presenza di Harry e, di conseguenza, di sua moglie, dovrebbe essere molto probabile. Sempre secondo la stessa fonte, la corona sarebbe al lavoro per fare in modo che il loro arrivo e la loro partecipazione non trasformi il tutto in un “circo”.

A quanto pare, sarebbe già stata elaborata una sorta di strategia affinché tutto vada nel verso giusto. Un esempio? Alla coppia potrebbe essere richiesto di arrivare un po’ prima in modo da evitare di distogliere l’attenzione dalla solennità di un evento storico come quello che si appresta a vivere Carlo.

Inoltre, se la loro presenza fosse confermata, quasi sicuramente a Harry e Meghan non sarà permesso di prendere parte alle iconiche foto sul balcone, come avvenuto in passato. E non, come pensano in molti, per una sorta di “punizione” da parte della Royal Family, ma perché si tratta di un momento dedicato solo a coloro che, all’interno della famiglia, svolgono un ruolo attivo e “lavorano” per la Corona.