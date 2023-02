Resta con me è la nuova fiction Rai ambientata a Napoli: trama e cast

Arriva una nuova serie tv su Rai 1 ambientata nella città di Napoli, si tratta di Resta con me, con Francesco Arca.

Otto episodi basati su un’idea di Maurizio De Giovanni, che narrano una storia toccante ambientata a Napoli.

La nuova fiction andrà in onda domenica 19 febbraio 2023 al posto de Le Indagini di Lolita Lobosco 2, la cui ultima puntata è prevista per domenica 12 febbraio 2023. Resta con me conta quattro serate, con due puntate, e oltre a essere visibile su Rai 1 sarà anche disponibile su RaiPlay. L’attore Francesco Arca presenterà il lavoro in anteprima sul palco dell’Ariston a Sanremo 2023.

Resta con me, fiction prodotta da Rai Fiction e Palomar, con la regia di Monica Vullo, nasce come anticipato da un’idea dello scrittore Maurizio De Giovanni. Si tratta dunque di un poliziesco aperto a suggestioni sentimentali e approfondimenti sociali.

Alessandro Scudieri (interpretato da Francesco Arca) è un vice questore della Mobile di Napoli. Un uomo soddisfatto dal punto di vista professionale ed esistenziale. Aspetta infatti un bambino da sua moglie Paola (Laura Adriani), giudice presso il Tribunale dei minori. Ma i due sono coinvolti in una sparatoria. E a pagare le più amare conseguenze è proprio Paola.

Quando la donna scopre che Alessandro stava seguendo una pista pericolosa di nascosto, il loro legame va in crisi. Alessandro si trasferisce presso l’Unità di Intervento, una squadra speciale che opera solamente dal tramonto all’alba, a contatto diretto con la Napoli più violenta e miserabile.

Il vice questore vuole sgominare una banda che nessuno riesce a individuare nel sottobosco criminale… Crede che in questo modo gli sarà possibile riconquistare Paola. Ma più si concentra sul lavoro e più sembra allontanarsi dalla sua amata.

Nel cast di Resta con me, oltre a Francesco Arca nei panni di Alessandro Scudieri, e Laura Adriani, nel ruolo di Paola, ci sono anche Antonio Milo, Arturo Muselli, Chiara Celotto e Mario Di Leva. Anche la città di Napoli va interpretata come una protagonista importante della nuova fiction Rai. Una Napoli livida e notturna, contaminata da misteri e da disperazione.

Monica Vullo, la regista, ha già diretto molte fiction storiche per la Rai, come Don Matteo, A un passo dal cielo e la terza edizione de I Bastardi di Pizzofalcone. Il soggetto originale della fiction è di Donatella Diamanti (Nero a metà, Vostro Onore).

La sceneggiatura, invece, è firmata da Fabrizia Midulla, Mario Cristiani, Giovanni Galassi, Tommaso Renzoni e Angelo Petrella. Le riprese si sono svolte interamente in Campania e, in particolare, nella città di Napoli.