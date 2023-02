Terza Serata di Sanremo 2023: ospiti e scaletta

By

La terza serata di Sanremo 2023 sarà la più impegnativa del Festival per quanto riguarda l’ascolto: la scaletta è fittissima.

Il motivo è che nella prima e nella seconda serata abbiamo ascoltato la metà dei cantanti in gara.

Durante le serate d’apertura del Festival a giudicare le canzoni è stata la sala stampa, cioè una giuria formata in egual misura da giornalisti della carta stampata, della radio e del web.

Come si sa però, a determinare la classifica finale di Sanremo concorrono diverse giurie. Nel corso della terza serata la giuria della sala stampa si farà quindi da parte per dare spazio alla giuria “popolare”.

I voti di gradimento del pubblico a casa saranno raccolti con le tradizionali due modalità: attraverso il televoto e attraverso i voti della giuria demoscopica formata da 300 utenti selezionati dalla RAI in maniera da rispecchiare in percentuale la composizione della popolazione italiana.

Per dar modo alla giuria popolare di esprimersi su tutti gli artisti in gara, durante la terza serata di Sanremo si esibiranno tutti i cantanti delle prime due serate, riproponendo i loro brani dopo aver rotto il ghiaccio nelle serate precedenti.

Come ha sottolineato anche Amadeus ieri sera, il ritmo della terza serata sarà molto serrato rispetto a quello delle due che l’hanno preceduta, allo scopo di far esibire tutti i cantanti entro le 2 del mattino.

Gli ospiti della terza serata di Sanremo 2023

Nonostante il fatto che sul palco si avvicenderanno ben 28 cantanti in gara, Amadeus ha fatto in modo da trovare spazio e tempo anche per diversi superospiti.

Naturalmente non potevano mancare i Maneskin, che tornano sempre volentieri sul palco da cui hanno preso il volo ormai due anni fa.

Dopo i Maneskin, per alzare vertiginosamente l’età media dei superospiti si esibirà anche Peppino Di capri mentre Massimo Ranieri canterà insieme a Rocío Muñoz Morales, ex compagna di Roul Bova.

Nella sua veste di factotum, anche Gianni Morandi si esibirà cantando con Sangiovanni (giovane rivelazione della scorsa edizione del Festival).

Non bisogna dimenticare però che a Sanremo ci sono altri due palchi. Sul palco in esterna, da cui hanno già cantato Piero Pelù, Nek e Francesco Renga, si esibirà Annalisa. Dal palco della Costa Smeralda, ormai dedicato alla scena hip hop, si esibirà Guè Pequeno prendendo il testimone da Salmo, che si è esibito nella prima puntata, e da Fedez.

Per quanto riguarda l’ordine di apparizione dei cantanti in gara, le prime a cantare saranno Paola e Chiara, che si sono esibite per ultime durante la seconda serata.

Il favorito Marco Mengoni si esibirà invece a metà serata, appena prima di Colapesce e Dimartino e dei Coma Cose, tutti tra i favoriti di questo Festival. Pare proprio, quindi, che l’esibizione di Mengoni aprirà il quarto d’ora più importante della terza serata.