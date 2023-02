“Ma a -13° fa freddo?”: il Napoli irrompe a Sanremo grazie al piccolo Mario

Il giovanissimo attore Mario Di Leva irrompe a Sanremo con una gag che rimarrà nella storia del festival e nel cuore di Napoli.

Il bambino, che presto interpreterà Diego nella fiction Rai Resta Con Me, ha dimostrato di non lasciarsi intimidire dal palcoscenico più famoso d’Italia.

Dopo aver partecipato alla presentazione della sua fiction, Mario ha infatti deciso di “fare un regalo” ad Amadeus, ormai celebre per la sua fede nerazzurra.

Il bambino aveva nascosto sotto la giacca una maglietta del Napoli arrotolata e ha spiegato di voler fare un regalo al direttore artistico del Festival.

Dopo aver superato un attimo di disappunto, Amadeus ha accettato di buon grado la maglia dei primi in classifica, cercando però di salvare almeno l’onore della propria squadra.

“La accetto volentieri, ma posso almeno dire che almeno noi vi abbiamo battuto?”

Mentre l’Ariston rideva del tentativo di “salvataggio in calcio d’angolo” da parte di Amadeus è intervenuto Francesco Arca, attore principale della serie Resta Con Me. “Però te la stai prendendo con un bambino Ama!” ha fatto notare l’attore.

A quanto pare però Mario Di Leva non ha affatto bisogno della protezione degli adulti. Con un sorrisetto furbissimo e uno sguardo malizioso ha detto: “Scusa Amedeo, ma ti posso fare una domanda?”

Amadeus è cascato a pié pari nella trappola e, dopo aver detto che certo, Mario poteva chiedere tutto quello che voleva, si è visto arrivare la stoccata.

“Amedeo ma fa freddo a meno tredici?” ha chiesto Mario, e possiamo solo immaginare l’ovazione che è scoppiata in tutte le case dei napoletani collegati in quel momento su Raiuno.

Ovviamente Mario ha fatto riferimento alla differenza di punti tra la capolista e l’Inter di Antonio Conte e anche il pubblico dell’Ariston ha apprezzato particolarmente la gag che, per quanto preparatissima, è stata un ottimo momento di intrattenimento in un festival altrimenti piuttosto fiacco.

Mario però non si è fermato qui e alla provocazione di Amadeus, che gli ha chiesto se preferiva vincere un Oscar o assicurare al Napoli la vittoria in Champions League, il bambino ha risposto con un riferimento ad Aurelio De Laurentiis, che proprio di vittorie della sua squadra non vuole sentir parlare in questi giorni.

Chi è Mario Di Leva, che ha portato la maglia del Napoli a Sanremo?

Mario di Leva è un talentuosissimo figlio d’arte, dal momento che è figlio di Francesco Di Leva, attore quarantaquattrenne che calca le scene da oltre vent’anni.

Mario ha già preso parte a diversi produzioni per la televisione come l’adattamento televisivo della commedia di Eduardo Il Sindaco del Rione Sanità, nella quale Mario ha recitato accanto al padre.

In televisione lo abbiamo visto in Mai Più Come Prima e, prossimamente, nella fiction appena annunciata Resta Con Me.