La regola d’oro per comporre un panino equilibrato in pochi semplici step

Si può comporre un panino in modo impeccabile: qual è la regola d’oro da seguire, pochi semplici step da tenere a mente

Molti pensano al panino come un pasto di serie B, una sorta di alternativa obbligata al classico e amatissimo primo piatto. In realtà, proprio perché abbiamo la possibilità di scegliere noi stessi con cosa farcirlo, si tratta solitamente di un piccolo capolavoro di bontà. Lo puoi comporre in modo impeccabile: rendilo equilibrato seguendo questa regola d’oro.

Molti penseranno che sia strano seguire delle regole per preparare una pietanza semplice come un panino. In realtà, non si tratta tanto del procedimento, quanto della scelta degli ingredienti che andremo ad usare. Se selezioniamo i prodotti giusti, infatti, può diventare un pasto nutriente e genuino, al pari di qualsiasi altro.

Comporre un panino equilibrato: la regola d’oro da seguire

Come abbiamo detto, la scelta degli ingredienti è fondamentale. Ma non ci riferiamo solo a cosa mettere dentro il panino, ma anche proprio alla variante di pane che andremo ad usare. A seconda delle nostre esigenze e della nostra dieta, possiamo usare quello integrale o i di farro, il bianco o quello ai cereali.

Questo primo step, dunque, ci permette di aggiungere al nostro pasto i carboidrati, fondamentali nella nostra alimentazione. Occorrono, adesso, le proteine, altrettanto essenziali e immancabili. Andiamo dunque ad aggiungere affettati, possibilmente magri, come bresaola o fesa di tacchino, ma anche legumi o semplici uova, così come del formaggio.

Dopo le proteine, non possono mancare le verdure. Come sappiamo sono tra gli alimenti più importanti e dovremmo consumarne diverse porzioni al giorno. Anche qui abbiamo vasta scelta: zucchine, broccoli, spinaci, lattuga, rucola. Possiamo scegliere quelle a crudo o magari preferire una versione arrostita, in base ai nostri gusti.

Infine, sebbene molti pensano che farne a meno sia meglio, anche i grassi sono importanti. Parliamo, ovviamente, di quelli “buoni”. Un esempio? Formaggi, olive, frutta secca. Un pasto bilanciato, infatti, presenta tutti i nutrienti utili al nostro organismo.

Seguendo questo semplice schema e tenendo a mente questi quattro step fondamentali, avremo modo di comporre il nostro panino in modo sempre nuovo e sfizioso e assicurarci che sia delizioso e che ci sostenga quanto un qualsiasi altro pasto nel corso della giornata. Abbiamo vasta scelta, questo è evidente, sfruttiamola al meglio!