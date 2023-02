Se sei troppo in sovrappeso il tuo cervello è a rischio: ecco perché

Sapevi che a causa del sovrappeso fai correre grossi rischi al tuo cervello? Tutto quello che c’è da sapere in merito alle possibili conseguenze

Tenersi in forma non è solo una questione estetica ma è davvero molto importante per stare bene. In molti sottovalutano l’obesità, in realtà è una multisistemica malattia che può colpire in diversi modi l’organismo. Tra le varie cose può compromettere il sistema respiratorio, cardiovascolare, gastrointestinale e molto altro ancora.

C’è inoltre un nuovo studio condotto dagli scienziati del Montreal Neurological Institute-Hospital della McGill University che trova una connessione tra i pazienti affetti da Alzheimer e la neurodegenerazione nelle persone in sovrappeso.

Stando alle loro ricerche perdere peso potrebbe rallentare in modo significativo cognitivo declino causato dall’avanzare dell’età. Inoltre, potrebbe ridurre il rischio di morte. In passato altri studi avevano dimostrato una correlazione tra l’obesità e i cambiamenti legati alla malattia di Alzheimer, come l’accumulo di amiloide-β e il danno cerebrovascolare.

L’obesità può causare neurodegenerazione allo stesso modo della malattia di Alzheimez? Cosa svela lo studio

Il confronto tra i modelli di atrofia cerebrale nell’obesità e nell’Alzheimer però fino ad oggi non era mai stato studiato attraverso una ricerca. Nel nuovo studio i ricercatori hanno confrontato i modelli di atrofia della materia grigia nell’obesità e nell’Alzheimer tramite un campione di oltre 1.300 persone.

Gli scienziati hanno realizzato mappe di atrofia della materia grigia per vari gruppi, confrontando i pazienti affetti da Alzheimer con pazienti sani e obesi e con persone non in sovrappeso.

È stato dimostrato che l’Alzheimer e l’obesità hanno influenzato in modo molto simile l’assottigliamento corticale della materia grigia. Con esattezza era molto simile in entrambi i gruppi l’assottigliamento della corteccia temporo-parietale destra e della corteccia prefrontale sinistra.

È bene precisare che l’assottigliamento corticale può essere un chiaro segnale di neurodegenerazione. La ricerca ha quindi permesso di stabile che lo stesso tipo di neurodegenerazione che si riscontra nelle persone affette da Alzheimer può essere causato anche dall’obesità.

Dunque, perdere peso evitando di fare i conti con l’obesità è davvero importante se si vuole salvaguardare la propria salute e ed evitare di correre gravi rischi. Con il passare del tempo infatti il sovrappeso potrebbe danneggiare gravemente il cervello.