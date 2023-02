Sui cori contro Maradona Spezia si divide e gli ultras si nascondono

Durante la partita Spezia-Napoli di domenica 5 febbraio, alcuni tifosi bianconeri hanno intonato cori contro Maradona, il Napoli, la città campana e l’allenatore azzurro (che è un ex capitano dello Spezia, squadra in cui ha militato negli anni Ottanta).

Allo stadio Picco è andata in scena l’ennesimo sfogo di intolleranza nei confronti del Napoli. In molte città d’Italia si invoca il Vesuvio, ogni volta che si gioca contro il Napoli. Di norma il coro d’odio viene intonato sulle note della canzone dance anni ’90 Freed from desire.

Così è stato anche a La Spezia, dove i tifosi bianconeri hanno preso di mira Napoli e la sua squadra con offese e cori denigratori caratterizzati da evidenti sentimenti di razzismo. Già lo scorso anno la partita tra Spezia e Napoli si era conclusa con incidenti nell’ultima giornata di campionato: la gara era stata sospesa. La rivalità tra le due tifoserie è nota, e di nuovo gli spezzini hanno voluto offendere i napoletani prendendo di mira anche Diego Armando Maradona.

I napoletani hanno sofferto soprattutto delle offese al loro giocatore simbolo. I cori anti-Napoli sono ormai una costante, che non tange i tifosi partenopei più di tanto. Così in tanti hanno condannato la volontà di offendere la memoria di un calciatore iconico come Maradona.

Anche fra i tifosi degli aquilotti c’è stato chi ha condannato il comportamento degli ultras. Mentre i tifosi più accaniti hanno provato a giustificare ciò che è stato chiamando in causa fatti del passato: le provocazioni dei tifosi partenopei durante gli ultimi scontri, l’astio sorto in una lontana partita di Coppa Italia (risalente addirittura al 1988) e le risse che si sono registrate nel dopo partita dell’ultimo finale di stagione.

Cori contro Maradona e il Napoli a La Spezia

I cori sulle persone scomparse sono da evitare. Questa è una regola non scritta fra i tifosi del calcio. Una regola non rispettata. Colpisce poi che gli spezzini abbiano voluto offendere anche Spalletti, una loro ex bandiera.

Luciano Spalletti, al termine della partita, ha voluto appunto denunciare la gravità di certi cori intonati dalla curva spezzina. Il tecnico partenopeo è sembrato più deluso che arrabbiato: “La Spezia è nella mia storia“, ha detto. “Io qui ho tantissimi amici e mi fa piacere trovarli da avversari nel torneo più importante nel calcio italiano. Auguro loro il meglio e quando vincono sono contento. Indipendentemente da quello che mi potranno dire, voglio loro bene e gliene vorrò sempre“.

LEGGI ANCHE: Eintracht – Napoli | Biglietti ospiti in vendita da oggi: ecco come averli

Intanto sui social la polemica non si è ancora placata. In tanti hanno segnalato i vergognosi cori contro Maradona e contro il Napoli. Da parte dei tifosi dello Spezia sono arrivati messaggi bivalenti: c’è chi ha condannato i cori troppo cattivi e livorosi e chi ha ricordato come i tifosi partenopei non siano mai stati particolarmente teneri nei loro confronti. Da parte degli ultras non è arrivato alcun chiarimento.